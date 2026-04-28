Ξεσπάθωσε ο τέως διευθυντής του Τμήματος Δασών: «Άδικος και εχθρικός ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας»

Ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Δασών "δεν ήταν ορθός, ούτε δίκαιος, αλλά ούτε και αντικειμενικός", αναφέρει ο τέως διευθυντής του Τμήματος, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, σε επιστολή του προς τον Γενικό Ελεγκτή, αναφορικά με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Δασών, σε περίοδο που ο κ. Αλεξάνδρου προΐστατο της Υπηρεσίας, σημειώνοντας, ακόμα, ότι ο ίδιος θεωρεί ότι ο έλεγχος ήταν "εχθρικός".

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δημοσιεύτηκε στις 27 Ιανουαρίου και αφορούσε κανονιστικό έλεγχο του Τμήματος Δασών για την περίοδο 2018-2024. Στην επιστολή του, την οποία κοινοποιεί προς την Υπουργό Γεωργίας, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και τον νυν διευθυντή του Τμήματος Δασών, ο τέως Διευθυντής του Τμήματος Δασών παραθέτει σειρά σημείων που αναφέρονται στην έκθεση, παρουσιάζοντας τη δική του οπτική.

Σε σχέση με τα καθυστερημένα έσοδα στα οποία γίνεται αναφορά, σημειώνει ότι η έκθεση παρουσιάζει μόνο το ποσό που εκκρεμούσε στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου (€1,3 εκ.) και όχι στην αρχή, που ξεπερνούσε τα €5 εκ.

Όσον αφορά την εκμίσθωση κρατικής δασικής γης, σημειώνει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο και όχι στο Τμήμα Δασών, ενώ κάνει λόγο για αποσπασματική παρουσίαση κάποιων περιπτώσεων, χωρίς να παρουσιάζεται η συνολική εικόνα, δημιουργώντας "λανθασμένες εντυπώσεις".

Επιπλέον, ο κ. Αλεξάνδρου αναφέρει ότι οι εκμισθώσεις κρατικής δασικής γης για ξενοδοχεία στην Αγία Νάπα χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1970 και 1980 από το τότε Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και όχι από το Τμήμα Δασών. Σημειώνει, επίσης, ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία αναδεικνύει επανειλημμένα το ότι το ενοίκιο έπρεπε να ήταν το αγοραίο, την ίδια στιγμή που αναγνωρίζει ότι είναι αδύνατη η αναπροσαρμογή του.

Ο κ. Αλεξάνδρου θεωρεί, επίσης, ότι στην Έκθεση θα έπρεπε να γίνεται αναφορά στο σύνολο των επεμβάσεων σε κρατική δασική γη, κάτι που θα αναδείκνυε το έργο του Τμήματος Δασών, αφού, όπως αναφέρει, το 2019 οι επεμβάσεις ανέρχονταν σε 200, κατά την περίοδο υπό εξέταση περίοδο καταγράφηκαν άλλες 52 και από το σύνολο των 252 περιπτώσεων έχουν αρθεί οι 104 και είχαν παραπεμφθεί στο Δικαστήριο 69, με στόχο να μηδενιστούν.

Τέλος, ο κ. Αλεξάνδρου αναφέρει ότι ο έλεγχος δεν λαμβάνει υπόψη τη διαχείριση πληθώρας προβλημάτων που το Τμήμα Δασών κλήθηκε να αντιμετωπίσει, καθώς και το γεγονός ότι δεν είχε στη διάθεσή του προσωπικό, μέσα και εργαλεία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι εργασίες που εκκρεμούσαν εξαρτώνταν από άλλες υπηρεσίες.

"Παρόλα αυτά η πρόοδος που είχε σημειωθεί ήταν αξιοσημείωτη και αξιέπαινη και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα και νομίζω πως δεν αμφισβητείται ούτε από την ίδια την Ελεγκτική Υπηρεσία", σημειώνει, επαναλαμβάνοντας ότι "εκ των πραγμάτων ο Έλεγχος δεν ήταν ορθός, ούτε δίκαιος, αλλά ούτε και αντικειμενικός", ενώ σημειώνει ότι ο ίδιος θεωρεί ότι ο έλεγχος ήταν και εχθρικός.

