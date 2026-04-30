Olga Mikhailina, 17 ετών: Αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου!

Από τον Andrey Avsitidiysky

Η Olga είναι μαθήτρια του διεθνούς master Artem Sadovskii, νικητή του Παγκύπριου Ανοιχτού Πρωταθλήματος Σκακιού 2026 και επικεφαλής της Σκακιστικής Ακαδημίας της Freedom24. Μία ακόμη μαθήτρια του Sadovskii, η 16χρονη Viktoria Sokolova, πρωταθλήτρια Κύπρου για το 2023, απέσπασε ισοπαλία από τον Boris Gelfand.

Σύμφωνα με τον Artem, ο Gelfand είχε το πλεονέκτημα στο μεγαλύτερο μέρος της παρτίδας απέναντι στην Mikhailina. Ο grandmaster παραδέχτηκε ότι υποτίμησε την αντεπίθεση της νεαρής αντιπάλου του στην πτέρυγα της βασίλισσας, όταν θυσίασε δύο κομμάτια για μια επίθεση ματ, η οποία απέτυχε λόγω ενός υπολογιστικού λάθους στη βαριάντα και της σταθερής άμυνας της Olga.

«Ο κύριος στόχος για την παρτίδα ήταν να δημιουργηθεί μια περίπλοκη θέση με περιθώρια για ελιγμούς τακτικής, έτσι ώστε να είναι δύσκολος ο υπολογισμός όλων των βαριάντων σε συνθήκες rapid. Το άνοιγμα εξελίχθηκε επιθετικά· παίξαμε τη Σικελική Άμυνα, στην οποία τα μαύρα εξέθεσαν τον βασιλιά τους στη 10η κίνηση, δημιουργώντας ένα διπλωμένο πιόνι», δήλωσε ο Sadovskii.

«Η κρίσιμη στιγμή ήρθε στην 24η κίνηση. Τα λευκά είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στο 24. ba, καταστρέφοντας ένα πιθανό περασμένο πιόνι, και το 24. c3, που θα εξασφάλιζε υλικό κέρδος. Ο Gelfand επέλεξε να πάρει τον ίππο, μετά από το οποίο η θέση έγινε εξαιρετικά περίπλοκη. Αφού απέκρουσε την επίθεση στον βασιλιά της, η Olga έμεινε με ένα περασμένο πιόνι, το οποίο και της χάρισε τη νίκη».

Μετά την ολοκλήρωση του σιμουλτανέ, ο Boris Gelfand μοίρασε αυτόγραφα και συνομίλησε με τους συμμετέχοντες. Ο σπουδαίος Grandmaster εξήρε την εμφάνιση της Olga Mikhailina, η οποία για την επιτυχία της βραβεύτηκε από τη FIDE. Ο Gelfand παραδέχτηκε ότι εντυπωσιάστηκε από τη σκακιστική αντίληψη της 17χρονης, τονίζοντας ότι επέδειξε αξιοσημείωτη ψυχραιμία και βαθιά κατανόηση του παιχνιδιού.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου. Είμαι ευγνώμων στους γονείς μου και στον προπονητή μου· χωρίς αυτούς, σίγουρα δεν θα τα είχα καταφέρει. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Boris Gelfand, τόσο ως σκακιστή όσο και ως άνθρωπο. Έχει προσφέρει τόσα πολλά στο σκάκι και έχει γράψει υπέροχα βιβλία. Πολλά ευχαριστώ στη FIDE και στη Σκακιστική Ακαδημία της Freedom24. Όπως είναι φυσικό, νιώθω υπέροχα. Όλοι οι κόποι μου ανταμείφθηκαν – αυτό είναι το πιο σημαντικό! Θα θυμάμαι το 2026 για το υπόλοιπο της ζωής μου», δήλωσε η Olga.

Στις 12 Απριλίου, ανακηρύχθηκε πρέσβειρα της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας Σχολείων (ISCF) και πήρε μια σύντομη συνέντευξη από την Bibisara Assaubayeva, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Τουρνουά των Διεκδικητών. Η Bibisara συμβούλευσε τα παιδιά να απολαμβάνουν το παιχνίδι και να μην αποθαρρύνονται μετά από τυχόν ήττες.

Από τις αρχές του 2026, η Olga Mikhailina αύξησε τη βαθμολογία της κατά 366 βαθμούς. Στη λίστα αξιολόγησης της FIDE, η οποία θα ανανεωθεί την 1η Μαΐου, η Olga θα φτάσει τους 2102 βαθμούς, γεγονός που σημαίνει ότι θα της απονεμηθεί ο τίτλος της WFM (Women’s FIDE Master). Στα άμεσα σχέδια της νεαρής σκακίστριας περιλαμβάνονται οι πανεπιστημιακές σπουδές, η συμμετοχή σε τουρνουά και η κατάκτηση νέων κορυφών στην παγκόσμια κατάταξη.

Το τουρνουά των Διεκδικητών, με συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους €1 εκατομμυρίου, διοργανώθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Freedom Holding Corp. και της οικογένειας Sheinberg.

Νικητές της διοργάνωσης αναδείχθηκαν ο 20χρονος Javokhir Sindarov από το Ουζμπεκιστάν και η 24χρονη Rameshbabu Vaishali από την Ινδία.

Φωτογραφία: FIDE

Κεντρική φωτογραφία: Olga Mikhailina και Javokhir Sindarov