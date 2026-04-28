Απειλούν με απεργία εργαζόμενοι του Δημοσίου: Ζητούν κλίμακες στον ΟΚΥπΥ και «φρένο» στην κατάργηση των Σχολικών Εφορειών

Σε απεργία εργαζομένων στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, στο Ωρομίσθιο Προσωπικό του ΟΚΥπΥ και στο Προσωπικό των Σχολικών Εφορειών θα προχωρήσει η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που υποβλήθηκαν για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Σε ανακοίνωσή της η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ αναφέρει ότι συνήλθε τη Δευτέρα και αποφάσισε να εφαρμοστούν απεργιακές/ δυναμικές κινητοποιήσεις σε συνεργασία με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν εργαζόμενους στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, στο Ωρομίσθιο Προσωπικό του ΟΚΥπΥ και στο Προσωπικό των Σχολικών Εφορειών στη περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν προχωρήσει το προσεχές χρονικό διάστημα στη επίτευξη συμφωνίας με ικανοποίηση των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στις 25/4/2025 για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2025-2027.

«Από το έτος 2010 μέχρι σήμερα έχει παραχωρηθεί μόνο 1,5% γενική αύξηση στους μισθούς (την 1η Οκτωβρίου 2024). Τα αρχικά των κλιμάκων μισθοδοσίας συνεχίζουν να είναι μειωμένα κατά 10% από το έτος 2012. Οι τρεις πρώτες κλίμακες (από τις δέκα) του πιο πάνω προσωπικού βρίσκονται στον κατώτατο μισθό», σημειώνει η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ.

Την ίδια ώρα, τονίζει ότι «η βελτίωση των χαμηλών κλιμάκων μισθοδοσίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού και οι γενικές αυξήσεις είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των μισθών ώστε να επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση», προσθέτοντας ότι «η Κυβέρνηση οφείλει να δίνει το καλό παράδειγμα και να στηρίζει τους χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους».

Παράλληλα, η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ αναφέρει ότι αποφάσισε να ενταθούν οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης του υπαλληλικού προσωπικού του ΟΚΥπΥ με την εφαρμογή κλιμάκων μισθοδοσίας. «Ο ΟΚΥπΥ είναι ο μόνος οργανισμός στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που δεν εφαρμόζει κλίμακες μισθοδοσίας και το προσωπικό του τυγχάνει δυσμενέστερης μεταχείρισης από το προσωπικό όλων των άλλων οργανισμών», επισημαίνει.

Καταληκτικά, σημειώνει ότι αποφάσισε να εντατικοποιηθούν οι ενέργειες για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και των μελών της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων «ώστε να κατανοήσουν τα τεράστια προβλήματα που θα προκύψουν σε περίπτωση που τύχει εφαρμογής ο νόμος που προβλέπει την κατάργηση των Σχολικών Εφορειών το έτος 2029. Η απόφαση για κατάργηση των Σχολικών Εφορειών μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει και επιβάλλεται να διαφοροποιηθεί», υπογραμμίζει.