Απορρίφθηκαν οι προδικαστικές ενστάσεις στην υπόθεση του Θανάση Νικολάου

Οι προδικαστικές ενστάσεις απορρίφθηκαν στο σύνολό τους στην υπόθεση του Θανάση Νικολάου, με το Δικαστήριο να ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη, ουσιαστική φάση της ιδιωτικής ποινικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου: «οι προδικαστικές ενστάσεις που ήγειραν οι Συνήγοροι των Κατηγορουμένων δεν δύνανται να εγερθούν και να εξεταστούν στο στάδιο αυτό και σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ζητήματα για τα οποία δεν έχει τεθεί υπόβαθρο γεγονότων με αποτέλεσμα το οποιοδήποτε συμπέρασμα να ήταν ακροσφαλές και αποτέλεσμα εικασιών και πιθανολογήσεων».

"Προβληματικό το κατηγορητήριο"

Ακολούθως το δικαστήριο άκουσε τις θέσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων όπου θα έπρεπε να απαντήσουν επί του κατηγορητηρίου, όπως αυτό ετοιμάστηκε από την Κατηγορούσα Αρχή, που στην παρούσα διαδικασία είναι οι δικηγόροι της οικογένειας Θανάση Νικολάου.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έθεσαν θέμα για το κατηγορητήριο αναφέροντας ότι αυτό έχει σοβαρά προβλήματα και θα πρέπει τουλάχιστον να τροποποιηθεί αν όχι να αποσυρθεί. Σημείωσαν ότι εντοπίζουν ζητήματα πολλαπλότητας καθώς και ανυπαρξίας αδικημάτων, ενώ ακόμα οι ίδιοι αναφέρουν ότι εντοπίζουν προβλήματα στις λεπτομέρειες του κάθε αδικήματος, χαρακτηρίζοντάς το, "ελαττωματικό".

Εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Κληρίδης αφού άκουσε την άλλη πλευρά ανέφερε ότι θα μελετήσει τα όσα αναφέρθηκαν και θα επανέλθει σε επόμενη διαδικασία για να διευκρινιστούν τα διάφορα ζητήματα που έχουν εγερθεί και αν θα τροποποιήσει ή όχι το κατηγορητήριο.

Από εκεί και πέρα, το Δικαστήριο αφού άκουσε και τις δύο πλευρές, όρισε την υπόθεση για τις 7/5/2026 προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να καταλήξουν στο τελικό κατηγορητήριο και να μπορέσουν οι δικηγόροι υπεράσπισης να τοποθετηθούν κατά πόσο θα φέρουν ένσταση στο Κατηγορητήριο. Η απάντηση αν αποδέχονται ή όχι τις κατηγορίες θα δοθεί σε μεταγενέστερη διαδικασία.