Αυξήθηκαν κατά €427 εκατ. οι καταθέσεις τον Μάρτιο, πάνω κατά €528 εκατ. και τα δάνεια

Κινητικότητα παρατηρήθηκε τον Μάρτιο στα τραπεζικά ταμεία, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάρτιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €426,8 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €202,2 εκατ. τον Φεβρουάριο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 5,6%, σε σύγκριση με 4,7% τον Φεβρουάριο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Μάρτιο 2026 έφθασε στα €57,8 δις.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €344,1 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά €138,1 εκατ., ενώ οι καταθέσεις των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών κατέγραψαν αύξηση €158,3 εκατ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €323,9 εκατ.

Μπουμ στα δάνεια

Τα συνολικά δάνεια τον Μάρτιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €528,1 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €326,2 εκατ. τον Φεβρουάριο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 12,6%, σε σύγκριση με 12,3% τον Φεβρουάριο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάρτιο 2026 έφθασε στα €27,9 δις.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €72,3 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €52,3 εκατ. και €37,3 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €17,3 εκατ.