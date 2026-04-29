Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τον Απρίλιο – Πάνω από 1.000 χιλιοστά στον Σταυρό της Ψώκας

Στο 183% της κανονικής έφτασε η βροχόπτωση Απριλίου μέχρι το πρωί Τετάρτης 29 Απριλίου, με τη μέση συνολική βροχόπτωση του μήνα να φτάνει τα 54,6 χιλιοστά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σε αρκετές περιοχές η βροχόπτωση του μήνα ήταν υπερδιπλάσια της κανονικής.

Συγκεκριμένα, από την 1η Απριλίου, η βροχόπτωση στην Αθηένου έφτασε το 316% της κανονικής, στο Φρέναρος 262%, στην Ξυλοτύμπου 255%, στον Πρόδρομο 253%, στα Πλατάνια 222%, στον Λυθροδρόντα 219% και στο αεροδρόμιο Πάφου 200%.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης έπεσε στον Πρόδρομο (135,4 χιλιοστά).

Σε όλους τους σταθμούς που το Τμήμα Μετεωρολογίας μετρά τη βροχόπτωση, η ποσότητα ξεπέρασε τις κανονικές τιμές του μήνα, εκτός από τον σταθμό Αθαλάσσας στη Λευκωσία, που είναι πολύ κοντά (94%).

Επιπλέον, η βροχόπτωση που καταγράφηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι σήμερα, έφτασε το 112% της κανονικής για την ίδια περίοδο. Στην Πόλη έφτασε το 135% της περιόδου, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα από την 1η Οκτωβρίου έπεσε στον Σταυρό της Ψώκας (1.019,4 χιλιοστά).

ΚΥΠΕ