Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τον Απρίλιο – Πάνω από 1.000 χιλιοστά στον Σταυρό της Ψώκας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε όλους τους σταθμούς που το Τμήμα Μετεωρολογίας μετρά τη βροχόπτωση, η ποσότητα ξεπέρασε τις κανονικές τιμές του μήνα, εκτός από τον σταθμό Αθαλάσσας στη Λευκωσία, που είναι πολύ κοντά (94%).

Στο 183% της κανονικής έφτασε η βροχόπτωση Απριλίου μέχρι το πρωί Τετάρτης 29 Απριλίου, με τη μέση συνολική βροχόπτωση του μήνα να φτάνει τα 54,6 χιλιοστά. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σε αρκετές περιοχές η βροχόπτωση του μήνα ήταν υπερδιπλάσια της κανονικής.

Συγκεκριμένα, από την 1η Απριλίου, η βροχόπτωση στην Αθηένου έφτασε το 316% της κανονικής, στο Φρέναρος 262%, στην Ξυλοτύμπου 255%, στον Πρόδρομο 253%, στα Πλατάνια 222%, στον Λυθροδρόντα 219% και στο αεροδρόμιο Πάφου 200%.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης έπεσε στον Πρόδρομο (135,4 χιλιοστά).

Σε όλους τους σταθμούς που το Τμήμα Μετεωρολογίας μετρά τη βροχόπτωση, η ποσότητα ξεπέρασε τις κανονικές τιμές του μήνα, εκτός από τον σταθμό Αθαλάσσας στη Λευκωσία, που είναι πολύ κοντά (94%).

Επιπλέον, η βροχόπτωση που καταγράφηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι σήμερα, έφτασε το 112% της κανονικής για την ίδια περίοδο. Στην Πόλη έφτασε το 135% της περιόδου, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα από την 1η Οκτωβρίου έπεσε στον Σταυρό της Ψώκας (1.019,4 χιλιοστά).

ΚΥΠΕ 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΒΡΟΧΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

