Η Πάφος φιλοξενεί 36 Βρετανούς δημοσιογράφους για γνωριμία με τον προορισμό

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου) σε συνεργασία με τον ξενοδοχειακό όμιλο Constantinou Bros Hotels, φιλοξενoύν στην Πάφο την British Guild of Travel Writers για ένα στοχευμένο δημοσιογραφικό ταξίδι γνωριμίας (Press trip), το οποίο πραγματοποιείται από τις 27 Απριλίου μέχρι 1 Mαίου 2026.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΤΑΠ Πάφου και της Constantinou Βros Hotels για ενίσχυση της εξωστρέφειας του προορισμού και στοχεύει στην περαιτέρω ανάδειξη της Πάφου στη βρετανική αγορά, μέσα από αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες, θεματικές ξεναγήσεις και γνωριμία με τον πολιτιστικό, γαστρονομικό και φυσικό πλούτο της περιοχής. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εμβληματικά σημεία ενδιαφέροντος του προορισμού, όπως την Πέτρα του Ρωμιού, την Παλιά Πόλη με τα νεοκλασικά της κτήρια, τους Τάφους των Βασιλέων, το Μεσαιωνικό Κάστρο και το Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου, αξιοποιώντας παράλληλα τις έξυπνες ψηφιακές εφαρμογές ξενάγησης που αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη στους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη γαστρονομία και στις αυθεντικές τοπικές εμπειρίες, μέσα από επισκέψεις σε οινοποιεία και αγροτουριστικές μονάδες, όπου οι φιλοξενούμενοι θα γνωρίσουν από κοντά την τοπική παραγωγή, την κυπριακή κουζίνα και τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα της Πάφου.

Παράλληλα, μέσα από ξεχωριστή θεματική διαδρομή, αναδεικνύεται και η φυσική πλευρά τoυ προορισμού με επισκέψεις στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα, στην Λάρα, στο Μουσείο Χελώνας στην Ίννια, στο μονόπατι της φύσης σμηγιές, στα Λουτρά της Αφροδίτης, προβάλλοντας τον οικοτουριστικό χαρακτήρα και τη μοναδική φυσική ταυτότητα της περιοχής. Στο πλαίσιο της φιλοξενίας, οι συμμετέχοντες θα παρακαθίσουν επίσης σε ειδική βραδινή εκδήλωση με κοκτέιλ( Sunset cocktail) και δείπνο, παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Κώστα Κουμή, ενισχύοντας τον θεσμικό χαρακτήρα της επίσκεψης και αναδεικνύοντας τη σημασία της βρετανικής αγοράς για τον τουρισμό της Πάφου και της Κύπρου ευρύτερα.

Η φιλοξενία της British Guild of Travel Writers αποτελεί μια ακόμη στοχευμένη ενέργεια του φορέα τουρισμού και επιχειρηματιών της Πάφου για ενίσχυση της παρουσίας του προορισμού σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού, αξιοποιώντας τη δυναμική των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των εξειδικευμένων travel writers για την προβολή της Πάφου ως σύγχρονου, αυθεντικού και πολυθεματικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η ΕΤΑΠ Πάφου συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση δράσεων ουσίας που ενισχύουν τη διεθνή εικόνα του προορισμού και συμβάλλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της τουριστικής ταυτότητας της Πάφου.