Αφθώδης πυρετός: Μακρύς ο δρόμος για την Κύπρο – «Ίσως χρειαστούν 4-5 χρόνια για απαλλαγή», λέει ο Πέτρος Καϊλάς

«Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος» για έξοδο από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, ανέφερε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων. «Ακόμα βρίσκουμε κρούσματα και δεν ανακοινώθηκαν όλα ακόμα», επεσήμανε.

Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος για την απαλλαγή της Κύπρου από τον αφθώδη πυρετό, δήλωσε την Τετάρτη στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων, Πέτρος Καϊλάς, για την απόφαση που έλαβε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Ένωση για παράταση των περιορισμών για τον αφθώδη πυρετό μέχρι τις 15 Ιουνίου. 

Αναφερόμενος στην απόφαση, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να παρέλθουν τρεις μήνες από τη θανάτωση ή τη σφαγή του τελευταίου εμβολιασμένου ζώου προκειμένου να αποκατασταθεί η πλήρης ελευθερία στο εμπόριο ζώων, ο κ. Καϊλάς, σημείωσε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που θα διαρκέσει «κάποια χρόνια», προσθέτοντας ότι «εμείς ακόμα τώρα εμβολιάζουμε ζώα». 

«Το τελευταίο ζώο που έχει εμβολιαστεί μπορεί να έχει μία ζωή 4-5 χρόνια μέχρι να φύγει από την παραγωγή. Αυτό πρέπει να επεξηγηθεί στον κόσμο, για να γνωρίζει ότι, σύμφωνα με το καλύτερο σενάριο, έχουμε μπροστά μας ακόμα 4-5 χρόνια, όπου η χώρα μας θα είναι μη απαλλαγμένη από τον ιό», εξήγησε στο ΚΥΠΕ. Σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο, «τα εμβόλια μπορεί να ήρθαν για να μείνουν», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

