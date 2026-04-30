ΑΗΚ: Σε αυτές τις περιοχές σε όλες τις επαρχίες θα τοποθετηθούν τον Μάιο οι έξυπνοι μετρητές [KAΤΑΛΟΓΟΣ]

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει ότι για όλο τον μήνα Μάιο, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:

Λευκωσία:   

  • Έγκωμη – Άγιο Δομέτιο
  • Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή
  • Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Ηρώων, Γεώργιου Γρίβα Διγενή, Αγίου Προκοπίου, Αρχαγγέλου, Λευκόθεου και Οδού Ηλία Παπακυριακού.
  • Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γεώργιου Γρίβα Διγενή και Κυριάκου Μάτση.
  • Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γεώργιου Γρίβα Διγενή και Λουκή Ακρίτα

Δάλι

  • Όλος ο Δήμος Ιδαλίου και χωριό Ποταμιά

Λεμεσός:     

  • Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Μισιαούλη και Καβάζογλου και Νικολάου Παττίχη
  • Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ
  • Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρων Νικόλαου Παττίχη και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και Οδών Γεωργίου Αβέρωφ, Ρήνου και Θεόδωρου Ποταμιάνου μέχρι τα όρια του κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών

Λάρνακα:    

  • Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού και Αρχιεπισκόπου Κυπριανού από το ύψος της Λεωφόρου Μακαρίου και μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Αρχιμανδρίτου Μακάριου Μαχαιριώτου

Αμμόχωστος:

  • Όλος ο Δήμος Αγίας Νάπας

Πάφος:         

Χλώρακα

  • Όλος ο Δήμος Χλώρακας

Όπως υπενθτμίζει η ΑΗΚ, για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία. 

