ΑΗΚ: Σε αυτές τις περιοχές σε όλες τις επαρχίες θα τοποθετηθούν τον Μάιο οι έξυπνοι μετρητές [KAΤΑΛΟΓΟΣ]

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει ότι για όλο τον μήνα Μάιο, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:
Λευκωσία:
- Έγκωμη – Άγιο Δομέτιο
- Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή
- Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Ηρώων, Γεώργιου Γρίβα Διγενή, Αγίου Προκοπίου, Αρχαγγέλου, Λευκόθεου και Οδού Ηλία Παπακυριακού.
- Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γεώργιου Γρίβα Διγενή και Κυριάκου Μάτση.
- Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γεώργιου Γρίβα Διγενή και Λουκή Ακρίτα
Δάλι
- Όλος ο Δήμος Ιδαλίου και χωριό Ποταμιά
Λεμεσός:
- Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Μισιαούλη και Καβάζογλου και Νικολάου Παττίχη
- Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ
- Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρων Νικόλαου Παττίχη και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και Οδών Γεωργίου Αβέρωφ, Ρήνου και Θεόδωρου Ποταμιάνου μέχρι τα όρια του κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών
Λάρνακα:
- Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού και Αρχιεπισκόπου Κυπριανού από το ύψος της Λεωφόρου Μακαρίου και μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Αρχιμανδρίτου Μακάριου Μαχαιριώτου
Αμμόχωστος:
- Όλος ο Δήμος Αγίας Νάπας
Πάφος:
Χλώρακα
- Όλος ο Δήμος Χλώρακας
Όπως υπενθτμίζει η ΑΗΚ, για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.