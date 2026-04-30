Ενώπιον ανακριτών για ακόμη μια φορά η «Σάντη» - Σε κρίσιμη φάση οι έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση

Σε καθοριστικό στάδιο εισέρχονται οι έρευνες για την υπόθεση της λεγόμενης «Σάντη», με τις ανακριτικές αρχές να επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν πλήρως το περιεχόμενο και την προέλευση των καταγγελιών που απασχόλησαν έντονα τη δημόσια σφαίρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η 45χρονη γυναίκα κλήθηκε εκ νέου για κατάθεση, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις για κρίσιμα ζητήματα που προέκυψαν, και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να περιήλθαν στην κατοχή της δεκάδες μηνύματα που αποτέλεσαν τη βάση των ισχυρισμών της.

Η νέα αυτή διαδικασία θεωρείται από τους ανακριτές ως προσπάθεια αποσαφήνισης προηγούμενων αναφορών της, καθώς έχει ήδη γίνει λόγος για στοιχεία μυθοπλασίας σε μέρος των καταγγελιών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια πώς προέκυψαν τα ονόματα που εμπλέκονται και με ποιον τρόπο συνδέονταν με τα μηνύματα που παρουσιάζονταν ως πραγματικές επικοινωνίες.

Η κατάθεση αυτή είναι η τέταρτη μέσα σε διάστημα ενός μήνα, μετά τις σοβαρές καταγγελίες που είχαν υποβληθεί και οι οποίες άγγιζαν γνωστές υποθέσεις των τελευταίων ετών, περιλαμβάνοντας και ισχυρισμούς για εμπλοκή πρώην δικαστικού.

Την ίδια ώρα, η χρονική συγκυρία της νέας κατάθεσης συνδέεται και με την παρουσία ειδικών από το FBI, οι οποίοι ενημερώνονται για τα δεδομένα της υπόθεσης και αναμένεται να διαμορφώσουν άποψη ως προς το κατά πόσον οι ισχυρισμοί περί μυθοπλασίας ευσταθούν ή αν προκύπτουν διαφορετικά συμπεράσματα.