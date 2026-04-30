Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών συγχαίρει τον Μάριο Ι. Ηλία για Αργυρό Μετάλλιο Βουλής

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών συγχαίρει το τακτικό μέλος της, Μάριο Ιωάννου Ηλία, για την απονομή σε αυτόν του Αργυρού Μεταλλίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του στον χώρο της μουσικής.

 Όπως τονίστηκε, από την Πρόεδρο της Βουλής. Σε ανακοίνωσή της η ακαδημία αναφέρει ότι «η απονομή του Αργυρού Μεταλλίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της ύψιστης τιμής του Κοινοβουλίου, στον μουσικοσυνθέτη Μάριο Ιωάννου Ηλία, ενός διακεκριμένου συνθέτη και δημιουργού με εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς ενός δημιουργού που έχει συμβάλει καθοριστικά στην πολιτιστική διπλωματία, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στα μουσικά και ευρύτερα πολιτισμικά δρώμενα εντός και εκτός Κύπρου".

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία είναι Μέλος της Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών, στην έδρα της Μουσικής Σύνθεσης.

Έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2024, ενώ είναι εκλεγμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, στην οποία το 2025 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Τάξης των Τεχνών.

Επίσης, το 2022, η Ακαδημία Αθηνών (Τάξη Γραμμάτων και Τεχνών) του απένειμε το «Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου», την ύψιστη διάκριση της Ελλάδας στον τομέα της μουσικής.

