Στις 8 Μαΐου η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν

Στις 8 Μαϊου, στις 16.00, θα πραγματοποιηθει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως οι τακτικές συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κ. Έρχιουρμαν επιβεβαιώνουν τη σταθερή μας επιδίωξη για διατήρηση ανοικτών και ειλικρινών διαύλων επικοινωνίας.

Ανέφερε πως "στόχος τους είναι να συμβάλουν στη δημιουργία, βήμα με βήμα, των συνθηκών για επανεναρξη ουσιαστικων διαπραγματεύσεων'.

Οι δυο ηγέτες, είπε, θα συνεχίσουν τη συζητηση από εκει που έμεινε την προηγούμενη φορά.

