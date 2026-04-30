Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στις 8 Μαΐου η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε δηλώσεις του κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως οι τακτικές συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κ. Έρχιουρμαν επιβεβαιώνουν τη σταθερή μας επιδίωξη για διατήρηση ανοικτών και ειλικρινών διαύλων επικοινωνίας.

Στις 8 Μαϊου, στις 16.00, θα πραγματοποιηθει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως οι τακτικές συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κ. Έρχιουρμαν επιβεβαιώνουν τη σταθερή μας επιδίωξη για διατήρηση ανοικτών και ειλικρινών διαύλων επικοινωνίας.

Ανέφερε πως "στόχος τους είναι να συμβάλουν στη δημιουργία, βήμα με βήμα, των συνθηκών για επανεναρξη ουσιαστικων διαπραγματεύσεων'. 

Οι δυο ηγέτες, είπε, θα συνεχίσουν τη συζητηση από εκει που έμεινε την προηγούμενη φορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΙΑΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα