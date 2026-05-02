Αιματηρό επεισόδιο στο Παραλίμνι: Στο νοσοκομείο 46χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

Υπόθεση επίθεσης και τραυματισμού με μαχαίρι, με θύμα άντρα ηλικίας 46 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι, διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου, που προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 27 ετών.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει πως σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα, σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, στο Παραλίμνι, οδηγός αυτοκινήτου φέρεται να προσέκρουσε με το όχημα του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο ύποπτος οδηγός εξήλθε από το όχημα του και φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον του 46χρονου, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης και αντιλήφθηκε το περιστατικό.

Προστίθεται ότι από την επίθεση ο 46χρονος τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο».

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 27χρονου.

Αφού εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του, ο 27χρονος συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, λίγο μετά τις 11.30 χθες το βράδυ, αναφέρεται.

Ο 27χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ