ΠΠΟΧ: Μικρό σχολείο, μεγάλη αλλαγή,το Δημοτικό Σχολείο Αγροκηπιάς καλλιεργεί το μέλλον από τη ρίζα

Σε μια εποχή όπου οι περιβαλλοντικές προκλήσεις εντείνονται, ένα μικρό σχολείο στην κυπριακή ύπαιθρο δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας. Το Δημοτικό Σχολείο Αγροκηπιάς, με μόλις 38 μαθητές, αποδεικνύει ότι η περιβαλλοντική συνείδηση μπορεί να καλλιεργηθεί ουσιαστικά από τις μικρές ηλικίες και σε μικρές κοινότητες.

Μέσα από στοχευμένες δράσεις, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε δενδροφυτεύσεις σε βουνοπλαγιές, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Όμιλο Χλώρακας δημιουργούν χώρους πρασίνου εντός και εκτός σχολείου, μετατρέποντας τη μάθηση σε βιωματική εμπειρία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της λειψυδρίας, με δράσεις που ευαισθητοποιούν τα παιδιά γύρω από την ορθολογική χρήση του νερού ένα πρόβλημα που επηρεάζει έντονα την Κύπρο.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, οι μαθητές δεν μαθαίνουν απλώς, αλλά γίνονται ενεργοί πολίτες με περιβαλλοντική ευθύνη. Το σχολείο διατηρεί ανοιχτούς διαύλους συνεργασίας με άλλα σχολεία και φορείς, ενισχύοντας τη σύνδεση με την κοινότητα και προωθώντας τη συλλογική δράση. Η εκπαιδευτική διαδικασία μετατρέπεται έτσι σε μοχλό αλλαγής με απτό κοινωνικό αντίκτυπο.

Σε μια περίοδο που το περιβάλλον χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τη φροντίδα όλων μας, το παράδειγμα του σχολείου Αγροκηπιάς εμπνέει και αποδεικνύει ότι το μέλλον μπορεί να καλλιεργηθεί, κυριολεκτικά και μεταφορικά, από το σχολικό θρανίο. Αποτελεί ένα πραγματικό παράδειγμα προς μίμηση, καταλήγει η ανακοίνωση.