Προχωρά κανονικά η ανάπτυξη της μαρίνας και του λιμανιού Λάρνακας, λέει ο Υπουργός Μεταφορών

Ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ανέφερε ότι αυτή η προσέγγιση θεωρείται πιο ασφαλής, καθώς αποφεύγεται το ενδεχόμενο να επηρεάζει αρνητικά το ένα έργο το άλλο, όπως θα μπορούσε να συμβεί με το προηγούμενο μοντέλο.

Το κράτος σχεδιάζει να προχωρήσει σύντομα στην ανάπτυξη της μαρίνας και του λιμανιού στη Λάρνακα, υλοποιώντας τα δύο έργα ξεχωριστά αλλά ταυτόχρονα.

 Ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ανέφερε ότι αυτή η προσέγγιση θεωρείται πιο ασφαλής, καθώς αποφεύγεται το ενδεχόμενο να επηρεάζει αρνητικά το ένα έργο το άλλο, όπως θα μπορούσε να συμβεί με το προηγούμενο μοντέλο.

Τόνισε επίσης ότι η σχετική μελέτη δεν έχει αμφισβητηθεί από τον Δήμο Λάρνακας και πως το κράτος θα συμμετέχει ενεργά μέσω της Αρχής Λιμένων.

Παρά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για πιθανή ακύρωση του έργου, ο Υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι η υλοποίηση θα προχωρήσει κανονικά, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που αναμένουν οι πολίτες εδώ και περίπου 20 χρόνια.

