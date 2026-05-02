Προχωρά κανονικά η ανάπτυξη της μαρίνας και του λιμανιού Λάρνακας, λέει ο Υπουργός Μεταφορών

Το κράτος σχεδιάζει να προχωρήσει σύντομα στην ανάπτυξη της μαρίνας και του λιμανιού στη Λάρνακα, υλοποιώντας τα δύο έργα ξεχωριστά αλλά ταυτόχρονα.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ανέφερε ότι αυτή η προσέγγιση θεωρείται πιο ασφαλής, καθώς αποφεύγεται το ενδεχόμενο να επηρεάζει αρνητικά το ένα έργο το άλλο, όπως θα μπορούσε να συμβεί με το προηγούμενο μοντέλο.

Τόνισε επίσης ότι η σχετική μελέτη δεν έχει αμφισβητηθεί από τον Δήμο Λάρνακας και πως το κράτος θα συμμετέχει ενεργά μέσω της Αρχής Λιμένων.

Παρά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για πιθανή ακύρωση του έργου, ο Υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι η υλοποίηση θα προχωρήσει κανονικά, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που αναμένουν οι πολίτες εδώ και περίπου 20 χρόνια.