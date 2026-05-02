Tαξίδια στην Ευρώπη: «Τέλος» στις σφραγίδες - Τι ισχύει για τα βιομετρικά στοιχεία

Από τις 10 Απριλίου τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου (EES) για τα ταξίδια στην Ευρώπη, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται πλέον οι μετακινήσεις.

Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε για να παρακολουθεί τις κινήσεις των ταξιδιωτών εκτός ΕΕ σε όλη την Ευρώπη, όπως εξηγούν οι The Times.

Απαιτεί από τους επισκέπτες να καταχωρούν πληροφορίες διαβατηρίου και βιομετρικά στοιχεία, όπως η σάρωση του προσώπου τους και των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων, σε αεροδρόμια, σταθμούς και λιμάνια κατά την πρώτη τους επίσκεψη στην ΕΕ.

Αυτά τα δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα τηρούνται στο αρχείο. Σε επόμενες επισκέψεις τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ταξιδιώτες πρέπει να επαληθεύουν ξανά τα στοιχεία τους πριν από το ταξίδι.

Τέλος στις σφραγίδες στα διαβατήρια

Η σφράγιση των διαβατηρίων σταματά και μετά τις 10 Απριλίου 2026, το σύστημα θα υλοποιηθεί και θα λειτουργεί σε όλα τα σημεία διαβατηριακών ελέγχων εξωτερικών συνόρων και θα αντικατασταθεί από τις ηλεκτρονικές εγγραφές στο σύστημα.

Αυτό το σύστημα καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως μέλη της ΕΕ, στις οποίες οι παραθεριστές μπορούν να κινηθούν χωρίς ελέγχους στα σύνορα.

Το EES θα αντικαταστήσει σταδιακά το παλιό σύστημα σφράγισης των διαβατηρίων από τους συνοριοφύλακες.

