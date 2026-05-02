Νυχτερινές επιχειρήσεις Αστυνομίας: 5 συλλήψεις και εκατοντάδες καταγγελίες

Στη σύλληψη πέντε προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, και απόπειρα εμπρησμού, δημόσια εξύβριση, μέθη, και πρόκληση ανησυχίας σε δημόσιο μέρος και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, προχώρησε η Αστυνομία χθες το βράδυ ανά το παγκύπριο, κατά τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.

Ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι οι προληπτικές επιχειρήσεις στόχο έχουν την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 902 οχήματα και ελέγχθηκαν 1110 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 56 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 25 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων, αναφέρεται ότι έγιναν 511 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 26 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 21 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 217 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Ξεχωρίζουν επίσης, οι 15 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και οι πέντε (5) υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, που προέκυψαν μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 155 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν 19 έλεγχοι οδηγών.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, αναφέρεται στην ανακοίνωση, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.