|

Λογαριασμός ρεύματος: Πώς να τον μειώσετε πριν ανάψουν τα κλιματιστικά

Απλές κινήσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στους λογαριασμούς του καλοκαιριού

Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και τα κλιματιστικά να ετοιμάζονται να δουλέψουν στο φουλ, τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος του ρεύματος, που κάθε καλοκαίρι γίνεται ένας από τους βασικούς «πονοκεφάλους» του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Η σωστή θερμοκρασία κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά:

  • Ιδανική ρύθμιση: 26°C
  • Κάθε βαθμός χαμηλότερα αυξάνει την κατανάλωση έως και 7%
  • Παράλληλα, η τακτική συντήρηση μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση.

Αποφύγετε τις «κρυφές» καταναλώσεις

Πολλές συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα ακόμη και σε κατάσταση αναμονής:

  • Τηλεοράσεις
  • Φορτιστές
  • Υπολογιστές
  • Η πλήρης απενεργοποίηση μπορεί να εξοικονομήσει έως και 10% στον λογαριασμό.

Εκμεταλλευτείτε τις ώρες χαμηλής χρέωσης

Για όσους έχουν νυχτερινό τιμολόγιο:

  • Χρησιμοποιήστε πλυντήρια και ενεργοβόρες συσκευές τις αντίστοιχες ώρες
  • Προγραμματίστε λειτουργίες για τη νύχτα
  • Μόνωση και σκίαση: η «παθητική» εξοικονόμηση

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε

Η σωστή διαχείριση του χώρου μειώνει την ανάγκη για κλιματισμό

  • Κλείστε παντζούρια και κουρτίνες τις ώρες αιχμής
  • Αερίστε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ
  • Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά
  • Ακόμη και απλές συνήθειες μπορούν να ρίξουν αισθητά το κόστος:
  • Αποφύγετε τη χρήση φούρνου τις ζεστές ώρες
  • Προτιμήστε ανεμιστήρες όπου είναι εφικτό
  • Ρυθμίστε σωστά το ψυγείο (4°C – 5°C)

Ο έλεγχος της κατανάλωσης δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλες επενδύσεις — αλλά σωστές επιλογές στην καθημερινότητα.

Naftemporiki.gr

 

 

