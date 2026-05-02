Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πάφος: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στις 22:40 την Παρασκευή στην Πάφο και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Χρυσονέρας, στην Κισσόνεργα.

Κρίσιμη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση της υγείας 38χρονου μοτοσικλετιστή ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Πάφο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στις 22:40 την Παρασκευή στην Πάφο και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Χρυσονέρας, στην Κισσόνεργα.

Ο άτυχος 38χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του όταν κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος φέρεται να μην φορούσε προστατευτικό κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού, όπου και μεταφέρθηκε, στη συνέχεια.

Νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου με την κατάσταση της υγείας του να εξακολουθεί να είναι κρίσιμη.

Μέλη της τροχαίας Πάφου διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

KYΠE

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα