Επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Λάρνακα: Γρονθοκόπησαν βοηθό διαιτητή – Στο εδώλιο 38χρονος

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάζεται σήμερα άνδρας 38 ετών ο οποίος είναι ύποπτος για επίθεση χθες βράδυ κατά του βοηθού διαιτητή προς το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος ένταξης ΣΤΟΚ, σημειώθηκε περιστατικό βίας.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «προς τη λήξη του αγώνα, άγνωστο πρόσωπο έριξε πλαστικό μπουκάλι, το οποίο χτύπησε τον βοηθό διαιτητή».

«Την ίδια ώρα, δεύτερο πρόσωπο εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και επιτέθηκε εναντίον του, γρονθοκοπώντας τον», προστίθεται.

«Μετά το περιστατικό, ο αγώνας διακόπηκε και ο βοηθός διαιτητή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο», συμπληρώνεται.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, αναγνωρίστηκε το πρόσωπο που φέρεται να επιτέθηκε στον βοηθό διαιτητή.

Πρόκειται «για άντρα ηλικίας 38 ετών από τη Λεμεσό, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση», αναφέρεται.

Ο 38χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

