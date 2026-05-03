Πάφος: Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες 41χρονη και 19χρονος – Κατηγορούνται για μπαράζ εμπρησμών

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου οδηγούνται δύο πρόσωπα, ηλικίας 41 και 19 ετών, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις εμπρησμών και άλλων κακουργημάτων.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αναμένεται αύριο Δευτέρα να αποφασίσει κατά πόσο οι δύο ύποπτοι θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την επίσημη παραπομπή τους σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Οι δύο συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, δύο εμπρησμούς αυτοκινήτων, εμπρησμό υποστατικού, απόπειρα εμπρησμού υποστατικού και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα φέρεται να εμπλέκονται σε δύο υποθέσεις εμπρησμού στην Πάφο, μία απόπειρα εμπρησμού στην Πάφο επίσης και έναν εμπρησμό στην Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων και μαρτυρικού υλικού, μέλη της δύναμης εντόπισαν γύρω στις 4:25 τα ξημερώματα της 15ης Απριλίου όχημα να σταθμεύει έξω από συγκεκριμένο υποστατικό στην Πάφο, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα.

Οι επιβαίνοντες εξήλθαν του οχήματος και θεάθηκαν να προσεγγίζουν το υποστατικό, έχοντας στην κατοχή τους μία μπουκάλα και ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ρόπαλο. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία της Αστυνομίας, επέστρεψαν στο όχημα και, αφού συγκρούστηκαν με υπηρεσιακά αυτοκίνητα, διέφυγαν οδηγώντας με επικίνδυνο τρόπο.

Στη συνέχεια, οι ύποπτοι κατευθύνθηκαν προς τον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού, με τα μέλη της Αστυνομίας να τους καταδιώκουν. Το όχημα, το οποίο έφερε πλαστούς αριθμούς εγγραφής, εντοπίστηκε αργότερα έξω από οικία σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας.

Η 41χρονη εντοπίστηκε εντός της οικίας και προέβαλε ισχυρισμούς που διερευνώνται, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε και ο 19χρονος να κινείται πεζός σε χωματόδρομο της ίδιας επαρχίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε εναντίον αστυνομικού, χτυπώντας τον στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Αμφότεροι έδωσαν καταθέσεις με ισχυρισμούς που βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ επανασυνελήφθησαν με βάση δικαστικά εντάλματα.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ το αυριανό διάταγμα του Δικαστηρίου αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.