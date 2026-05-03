Λεμεσός: Αναβολές και αλλαγές σε εκδηλώσεις λόγω της κακοκαιρίας – Ποιες επηρεάζονται

Με μειωμένες δραστηριότητες πραγματοποιείται η εκδήλωση «Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ Ακρωτηρίου» που διοργανώνεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου και του Δήμου Κουρίου.

Δύο εκδηλώσεις στη Λεμεσό έχουν αναβληθεί λόγω δυσμενών καιρικών.  Η μια αφορά προγραμματισμένη περιήγηση «Στα βήματα του Λανιτείου» και η άλλη την εκδήλωση «Αγάπη δίχως όρια – Υιοθέτησε ένα φίλο», οι οποίες θα πραγματοποιούνταν σήμερα Κυριακή.

Η εκδήλωση «Στα βήματα του Λανιτείου» διοργανωνόταν από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων και Φίλων Λανιτείου (ΣΑΦΛ) και περιλάμβανε ξενάγηση στους χώρους του Λανιτείου με τη συμμετοχή ειδικών.

Οι διοργανωτές αναμένεται να ανακοινώσουν νέα ημερομηνία διεξαγωγής σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Επιτροπή Ευημερίας Ζώων του Δήμου Λεμεσού ήταν οι διοργανωτές της εκδήλωσης «Αγάπη δίχως όρια – Υιοθέτησε ένα φίλο», η οποία θα πραγματοποιείτο στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού από τις 15:00 έως τις 19:00.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ευημερία των ζώων, την προώθηση της υπεύθυνης υιοθεσίας και την ενίσχυση του δεσμού ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα. 

Με μειωμένες δραστηριότητες πραγματοποιείται η εκδήλωση «Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ Ακρωτηρίου» που διοργανώνεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου και του Δήμου Κουρίου, στο πλαίσιο του Μήνα Περιβάλλοντος του δήμου. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη ποδηλασία, ωστόσο οι υπόλοιπες δραστηριότητες κυρίως αυτές που διοργανώνονται εντός του  Κέντρου συνεχίζονται κανονικά.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

