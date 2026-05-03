Η Ιουλία Καλλιμάνη τραγούδησε το «Σ' ακολουθώ» μπροστά στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Ό,τι μπορούμε κάνουμε», δείτε βίντεο

Μπροστά σε έναν μάλλον απροσδόκητο επισκέπτη βρέθηκε την Πρωτομαγιά η Ιουλία Καλλιμάνη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται.
Όπως ανακοίνωσε από μικροφώνου πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά της «με ειδοποίησαν ότι είναι κάτω ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου».
Εξομολογήθηκε, μάλιστα, πως «λέω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα Δεν είναι Πρωταπριλιά αλλά Πρωτομαγιά, δεν γίνεται να είναι ο Παπακωνσταντίνου εδώ μέσα».
@mariakavouka
♬ πρωτότυπος ήχος - Maria Kavouka
Στη συνέχεια η Ιουλία Καλλιμάνη τραγούδησε το «Σ' ακολουθώ» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου με την ίδια μετά το τέλος της ερμηνείας της να λέει «ό,τι μπορούμε κάνουμε»
@eleftheriosgigour Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή επισκέφτηκε ο Βασίλης Παπακωσταντίνου η ιστορία της Ελληνική ροκ μουσικής Την Ιουλία Καλλιμάνη Παρακολούθησα με πολύ αγάπη το πρόγραμμα της και μετά παραβρέθηκε στο καμαρίνι της και ανταλλάξαμε όμορφες κουβέντες έτσι γράφεται η ιστορία με τους σπουδαίους ανθρώπους Ευχαριστούμε κύριε Παπακωσταντίνου#vasilispapakonstadinou#iouliakallmani#vairal_video#@iouliakallimani_OFFICIAL @Michael Touratzidis ♬ πρωτότυπος ήχος - eleftheriosgigour
protothema.gr