Τα νέα κόμματα και ο αγώνας δρόμου των μικρών - Επικρατέστεροι υποψήφιοι και σενάρια βουλευτικών

Η μάχη των βουλευτικών εκλογών είναι εξαιρετικά αμφίρροπη λόγω του μεγάλου ποσοστού των αναποφάσιστων και της χαμηλής συσπείρωσης που καταγράφουν αρκετά κόμματα στις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι λίγες οι πολιτικές δυνάμεις που θεωρούν ότι τα πραγματικά τους ποσοστά θα αποτυπωθούν στην κάλπη, αμφισβητώντας στην ουσία τα αποτελέσματα των ερευνών κοινής γνώμης. Ωστόσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν ορισμένες εκτιμήσεις του εκλογικού αποτελέσματος και μία εικόνα για τις επιλογές των ψηφοφόρων, έστω και ως φωτογραφία της στιγμής. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου φαίνεται να διασφαλίζουν με μεγάλη άνεση την είσοδο στη Βουλή και μάλιστα διεκδικούν σημαντική θέση στον νέο κομματικό χάρτη, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα μικρά κόμματα με καλές πιθανότητες όπως το Βολτ, η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ και το Κίνημα Οικολόγων.

ΑΛΜΑ

Το Κίνημα ΑΛΜΑ με επικεφαλής τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη παλεύει για την τέταρτη θέση, με τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις να δείχνουν στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή ποσοστά από 6,4% έως 9,5%. Μάλιστα η δημοσκόπηση της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha Κύπρου έδειξε ότι το ΑΛΜΑ εξασφαλίζει 6 έδρες στη Βουλή, ενώ η δημοσκόπηση της Pulse Market Research για λογαριασμό του Omega έθετε σενάρια έως 8 έδρες.

Πάντως, στο κίνημα, υπάρχει στο τραπέζι και ένα αισιόδοξο σενάριο για 9 έδρες, εάν σημαντική μερίδα των αναποφάσιστων ψηφίσει τελικά το ΑΛΜΑ. Μάλιστα οι εκτιμήσεις του κόμματος αναφέρουν ότι το ΑΛΜΑ θα λάβει δύο έδρες στη Λευκωσία, μία ή δύο στη Λεμεσό και από μία έδρα στις υπόλοιπες επαρχίες πλην της Κερύνειας.

Στην τελευταία δημοσκόπηση του Alpha Κύπρου υπήρξαν κάρτες με τους επικρατέστερους υποψηφίους αρκετών κομμάτων. Για το ΑΛΜΑ η δημοσκόπηση έδειξε ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είναι τα φαβορί στην επαρχία Λευκωσίας. Στη Λεμεσό οι επικρατέστεροι είναι οι Μιχάλης Παρασκευάς και Μίλτος Παπαδόπουλος. Κομματικό στέλεχος δήλωσε στον «Π» ότι οι δύο πιο πάνω ενδείξεις «ακούγονται λογικές» και τόνισε ότι το κόμμα δεν πραγματοποιεί εσωτερικές δημοσκοπήσεις.

Από τους έξι υποψηφίους του κινήματος στη εκλογική περιφέρεια της Λάρνακας δύο φαίνονται να έχουν κάποιο προβάδισμα λόγω και της έντονης παρουσίας που έχουν στα ΜΜΕ. Πρόκειται για τον γραμματέα επικοινωνίας του Κινήματος Παναγιώτη Ευαγγελίδη και τον διεθνολόγο Πέτρο Ζαρούνα. Ένας από τους δύο θα εκλεγεί βουλευτής εάν τελικά το ΑΛΜΑ πάρει μία έδρα στην πόλη του Ζήνωνα. Στην Αμμόχωστο είναι δύσκολο να γίνουν υπολογισμοί διότι «κλείδωσαν» έξι υποψηφιότητες και θα ανακοινωθούν ακόμη πέντε τις επόμενες ημέρες. Ούτε στην Πάφο υπάρχει καθαρή εικόνα, με κομματικό στέλεχος να δηλώνει στον «Π» ότι ο κάθε υποψήφιος φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά.

Άμεση Δημοκρατία

Το κόμμα του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου διεκδικεί την τέταρτη θέση με τις τελευταίες μετρήσεις να δείχνουν ότι αγγίζει το 7,3%. Η πρόσφατη δημοσκόπηση του Alpha Κύπρου έδειξε ότι εξασφαλίζει 7 έδρες στη Βουλή, ενώ η δημοσκόπηση του Omega έθετε σενάρια από 4 έως 7 έδρες.

Πάντως η δημοσκόπηση του Alpha Κύπρου ανέδειξε τους επικρατέστερους υποψήφιους του κόμματος σε τρεις εκλογικές περιφέρειες. Στην επαρχία Λευκωσίας η σειρά κατάταξης ήταν η εξής: Φειδίας Παναγιώτου, Μηνάς Γιώρκας, Γιάννης Λαούρης, Μαρίνα Γεωργίου, Ιωάννης Δαμιανού και Νίκος Λουκά (λουκάνικος). Στην επαρχία Λεμεσού πρώτος ήταν ο Δημήτρης Σούγλης, δεύτερος ο Κωστάκης Αντωνίου και τρίτος ο Γιάννης Τσίτσης. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι στην επαρχία Αμμοχώστου ήταν η αντιπρόεδρος του κόμματος Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, η Ελένη Μενελάου και ο Δημήτρης Πατσιάς.

Κομματικός στέλεχος ανέφερε στον «Π» ότι η Άμεση Δημοκρατία δεν πραγματοποιεί εσωτερικές δημοσκοπήσεις και ξεκαθάρισε ότι δεν τις εμπιστεύεται. Ακολούθως είπε ότι το κόμμα αναμένει ποσοστό που θα ξεπεράσει το 10% και τόνισε ότι αναμένουν πως θα εξασφαλίσουν τουλάχιστον 7 έδρες. Τρεις έδρες στη Λευκωσία, δύο στη Λεμεσό και δύο στην Αμμόχωστο, ενώ δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο να λάβουν μία έδρα στη Λάρνακα και μία στην Πάφο.

Στην Άμεση Δημοκρατία δεν φαίνεται να συμφωνούν με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που δείχνουν τους επικρατέστερους υποψηφίους. Κομματικό στέλεχος ανέφερε στον «Π» ότι οι εσωκομματικές εκλογές που διεξάχθηκαν ηλεκτρονικά στο app είχαν διαφορετικό αποτέλεσμα στη Λευκωσία ως προς τους επικρατέστερους και υπενθύμισε ότι ο Γιάννης Λαούρης ήταν δεύτερος σε σταυρούς προτίμησης, τρίτος ο Νικόλας Λουκά και τέταρτη η Έλενα Μιτέλλα.

Στη Λεμεσό δεν διαφέρει η κατάταξη των εσωκομματικών εκλογών, με την εκτίμηση της δημοσκόπησης του Alpha Κύπρου, ενώ στην Αμμόχωστο μόνο ο Δημήτρης Πατσιάς ανατρέπει την κατάταξη των εκλογών στο app. Υπενθυμίζεται ότι στην Πάφο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης ήταν ο Δημήτρης Μπάρος, στην Κερύνεια ο Κωνσταντίνος Κυπριανού και στη Λάρνακα ο Βασίλειος Θρασυβούλου.

Βολτ

Το Volt Cyprus άγγιξε το 3,6% στη δημοσκόπηση του Alpha Κύπρου, διασφαλίζοντας την είσοδο στη Βουλή με τρεις έδρες. Στη δημοσκόπηση του Omega το ποσοστό του κόμματος ήταν 3,5% και υπήρχαν σενάρια από μηδέν έως τρεις έδρες. Με βάση τη δημοσκόπηση του Alpha, υπήρχαν εφτά επικρατέστεροι υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας. Πρώτη ήταν η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, δεύτερος ο Μακάριος Δρουσιώτης, τρίτη η Σοφία Βασιλείου, τέταρτη η Ανδρομάχη Σοφοκλέους και ακολουθούσαν ο Αλέξανδρος Αποστολίδης, η Ροδούλα Δημητριάδου και η Έφη Ξάνθου.

Στο μεταξύ, κομματικό στέλεχος εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για τα σενάρια με τους επικρατέστερους υποψηφίους λόγω μικρού δείγματος. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι το Βολτ έχει 4-5 υποψήφιους που μπορούν να λάβουν δύο χιλιάδες ψήφους. Υπάρχει, όπως είπε, το αισιόδοξο σενάριο για ποσοστά από 4% έως 5%. Σε αυτή την περίπτωση, σημείωσε, αναμένεται ότι το Βολτ θα λάβει δύο έδρες στη Λευκωσία, μία στη Αμμόχωστο και μία στη Λεμεσό. Εξήγησε μάλιστα ότι το Βολτ έχει μεγάλα ερείσματα στην Αμμόχωστο λόγω του γεγονότος ότι προηγουμένως υπήρχε το κόμμα «Αμμόχωστος – Για την Κύπρο» με ικανοποιητικό αριθμό ψήφων, ενώ η Λεμεσός είναι μια μεγάλη πόλη που μπορεί να αποφέρει αρκετούς ψήφους.

Κάποια μέλη και στελέχη του Βολτ θεωρούν ότι στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας υπάρχουν υποψήφιοι με μεγάλη δυναμική. Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ο Μακάριος Δρουσιώτης, η Ανδρομάχη Σοφοκλέους, ο Χαρίλαος Βελάρης, ο Κώστα Κωνσταντή και η Έφη Ξάνθου είναι μερικά από τα δυνατά ονόματα της πρωτεύουσας. Στην Αμμόχωστο υπάρχει η αίσθηση ότι έχει σημαντικό εκτόπισμα ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Πιέρος Κάρουλλας, η δημοτική σύμβουλος Αμμοχώστου Γιώτα Αυξεντίου και ο Αρτέμιος Μιχαήλ. Στη Λεμεσό φαίνεται να έχει μεγάλη δυναμική ο Ανδρέας Σουτζιής, ο Πάνος Παρράς, η Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλύρα και η Φρύνη Ονουφρίου-Χριστοδούλου. Στη Λάρνακα ο Μιχάλης Καλοπαίδης παρουσιάζει μια δυναμική και στην Κερύνεια η Νατάσα Ιωάννου, η οποία έλαβε σημαντικό αριθμό ψήφων με το Κίνημα Οικολόγων το 2021. Στην Πάφο δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για τα φαβορί.

ΕΔΕΚ

Δεδομένη θεωρούν στην ΕΔΕΚ την είσοδο του κόμματος στη Βουλή, με την αισιοδοξία των στελεχών να στηρίζεται και στα προκαταρκτικά αποτελέσματα της δημοσκόπησης που πραγματοποιείται για λογαριασμό της παράταξης. Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η έρευνα γνώμης είναι σε εξέλιξη και διεξάγεται για εσωτερική χρήση, με ένα δείγμα περίπου 1300 ατόμων. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας που διεξάγει την έρευνα, το ποσοστό της ΕΔΕΚ φαίνεται να κυμαίνεται από 4,2% έως 4,8%.

Πηγή εντός του κόμματος ανέφερε στον «Π» ότι με το πιο πάνω ποσοστό, η ΕΔΕΚ θα κερδίσει τρεις έδρες στη Βουλή. Εκτίμησε ότι θα χαθεί η έδρα στη Λάρνακα, αλλά θα κερδίσει μια έδρα στη Λευκωσία, μία στη Λεμεσό και μία στην Πάφο. Υπενθύμισε ότι η ΕΔΕΚ έλαβε 24.024 ψήφους το 2021 και τόνισε ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση αναμένουν ότι θα πάρουν γύρω στις 18.000. Ανέφερε ότι το κόμμα έλαβε περίπου 9.000 χιλιάδες ψήφους στη Λευκωσία το 2021 και η εκτίμηση είναι ότι αυτή τη φορά θα λάβουν γύρω στις 5.600.

Άλλο κομματικό στέλεχος δήλωσε ότι κανένας από τους βουλευτές δεν επαναδιεκδικεί έδρα, τονίζοντας πως αυτό το δεδομένο δημιουργεί ευκαιρίες και συνθήκες ανταγωνισμού για τους υποψηφίους του κόμματος. Αυτός ο ανταγωνισμός, όπως είπε, επιδρά θετικά ως προς το ποσοστό συσπείρωσης και τον αριθμό των ψήφων, αφού οι υποψήφιοι θα εργαστούν σκληρά για την εκλογή τους.

Πάντως η δημοσκόπηση που βρίσκεται σε εξέλιξη παρέχει ορισμένες ενδείξεις για τους επικρατέστερους υποψηφίους της ΕΔΕΚ. Σύμφωνα με κομματική πηγή, η δημοσκόπηση μέχρι την περασμένη Τετάρτη είχε ένα μέτριο δείγμα 38 προσώπων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΕΔΕΚ στη Λευκωσία. Από αυτό το δείγμα προκύπτει μια εκτίμηση των επικρατέστερων υποψηφίων στην πρωτεύουσα. Πρώτος κατατάσσεται ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος Μορφάκης Σολομωνίδης με 62%, δεύτερος ο Μάριος Χαννίδης με 43% και ακολουθούν οι Τάκης Χριστοδούλου (42%), Σοφία Χριστοδούλου (25%) και Χαράλαμπος Χριστοδούλου (24%).

Στη Λεμεσό το ανάλογο δείγμα είναι ακόμη πιο μικρό, με 7-8 άτομα. Ωστόσο δείχνει ότι ο επικρατέστερος είναι ο Λύσανδρος Λυσάνδρου και ακολουθούν οι Άδωνης Κωνσταντίνου και Πάρης Πιττάκαρας. Στην Πάφο, το δείγμα αφορά γύρω στα 13 άτομα και φαίνεται ότι προηγείται ο Βάσος Δημητρίου και ακολουθεί ο Βασίλης Θεοδώρου.

ΔΗΠΑ

Στη ΔΗΠΑ θεωρούν ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα και εκδηλώνεται φανερά η αισιοδοξία για ποσοστό πέραν του 5%. Κομματικό στέλεχος υπέδειξε ότι η ΔΗΠΑ έχει ισχυρά ψηφοδέλτια και σήμερα κατέχει δύο νευραλγικά υπουργεία, με τον Βασίλη Πάλμα στο υπουργείο Άμυνας και τον Μαρίνο Μουσιούττα στο υπουργείο Εργασίας. Ανέφερε επίσης ότι το κόμμα φιλοξενεί έμπειρα στελέχη με κοινωνικό εκτόπισμα όπως ο Χρίστος Πατσαλίδης και ο Κυριάκος Κενεβέζος.

Σε ό,τι αφορά τους επικρατέστερους υποψηφίους στις πέντε εκλογικές περιφέρειες, υπάρχει σε ορισμένα στελέχη της ΔΗΠΑ η αίσθηση ότι στη Λευκωσία οι πιο ισχυροί υποψήφιοι είναι οι βουλευτές Αλέκος Τρυφωνίδης και Γιώργος Πενηνταέξ, ο αντιπρόεδρος του κόμματος Μαρίνος Κλεάνθους και ο Νέστορας Νέστορος. Θεωρούν επίσης ότι στη Λεμεσό θα υπάρξει καλό αποτέλεσμα διότι ο πρόεδρος του κόμματος Μάριος Καρογιάν δεν επαναδιεκδικεί έδρα και άρα έχουν μεγάλες πιθανότητες υποψήφιοι της επαρχίας, γεγονός που τους παρακινεί να εργαστούν ακόμη πιο σκληρά. Ακούγονται και διάφορα ονόματα όπως οι Μάριος Στυλιανού (πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ), Ιωάννης Τσάππας, Λοΐζος Μιχαήλ (υπήρξε σύμβουλος του Νίκου Νουρή όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών).

Στην Αμμόχωστο φαίνεται να έχει δυναμική ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας «Αγία Νάπα» και γιατρός Σέργης Σεργίου, ο αντιπρόεδρος της συγκεκριμένης ομάδας Ανδρέας Βραχίμης και ο Μιχάλης Ζηντίλης. Δυναμική παρουσιάζουν στη Λάρνακα οι Γιώργος Κούμας (δικηγόρος) και Δέσποινα Παπαδοπούλου (ακτινογράφος). Στην Πάφο ο Ανδρέας Κεσούρης (υπήρξε σχολικός έφορος), ο Ευκλείδης Αμβροσιάδης (δημοτικός σύμβουλος) και ο Φάνος Χρυσάνθους (φιλόλογος). Επίσης, μεγάλες προσδοκίες δημιουργεί στην Κερύνεια ο Μιχάλης Σκορδής από την κοινότητα των Μαρωνιτών, ο οποίος έχει προσβάσεις στην επιχειρηματική κοινότητα και έντονη δράση στα κοινά.

Οικολόγοι

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής δύο μεγάλες δημοσκοπήσεις για εσωτερική χρήση και ετοιμάζεται για ακόμη μια το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η δεύτερη δημοσκόπηση πριν περίπου δεκαπέντε ημέρες με δείγμα κοντά στις 2.500 χιλιάδες άτομα έδειξε ότι το κόμμα λαμβάνει ποσοστό 2,9% και με αναγωγή αγγίζει το 3,4%.

Πηγή εντός του κόμματος ανέφερε ότι η συσπείρωση ήταν κοντά στο 55% και η δημοσκόπηση διεξήχθη πριν ακόμη ανακοινωθεί η συνεργασία με το Κόμμα για τα Ζώα. Ως εκ τούτου, σημείωσε, το ποσοστό θα είναι υψηλότερο και υπενθύμισε ότι το Κόμμα για τα Ζώα έλαβε 1% με 3.593 ψήφους στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Πρόσθεσε δε ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε και η συνεργασία με το Κίνημα Κοινωνικής Οικολογίας στο οποίο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Άθως Αγαπητός. «Το 50% των υποψηφίων», συμπλήρωσε, «είναι συνεργαζόμενα πρόσωπα και αυτό δείχνει ότι υπάρχει κρυφή ψήφος που θα εκδηλωθεί στην κάλπη».

Το Κίνημα στοχεύει στο ποσοστό του 2021 (4,41%), παρά τις απώλειες που συνεπάγεται η αποχώρηση αρκετών στελεχών, όταν έφυγε από το κόμμα η βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Συνεπώς, το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει τρεις έδρες, δύο στη Λευκωσία και μία στη Λεμεσό. Αν όμως εξασφαλίσουν ποσοστό οριακά πιο πάνω από το 3,6%, τότε αναμένουν ότι οι έδρες θα είναι δύο.

Στις εσωτερικές δημοσκοπήσεις του Κινήματος εντοπίζονται και ορισμένες τάσεις ως προς τους επικρατέστερους υποψηφίους σε ορισμένες επαρχίες. Στη Λευκωσία φαίνεται να έχουν προβάδισμα οι Ανδρέας Θεοφάνους, Ανδρέας Χρίστου, Οζ Καραχάν, Βιργινία Χρίστου, Έλενα Λυμπουρή, Μαρία Κολά, Αλεξία Σακαδάκη και Άδωνις Γιάγκου. Στη Λεμεσό παρουσιάζουν δυναμική οι Σταύρος Παπαδούρης, Ζήνωνας Νικολαΐδης, Μαρία Διαμαντίδου, Μόνικα Πιερίδου και Άκης Ιωαννίδης. Στην Αμμόχωστο, που έχασε την έδρα από τη Λεμεσό το 2021 με διαφορά περίπου 150 ψήφους, δυναμική φαίνεται να παρουσιάζουν οι Κυριάκος Κυριάκου και Μιχάλης Παράσχος.