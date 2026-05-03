Καταρρακτώδεις βροχές στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αδιάβαστος πιάστηκε ο Φειδίας Παναγιώτου σε συνέντευξη- Φανερά αμήχανος μπροστά στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η viral συνέντευξη του Κύπριου ευρωβουλευτή στον δημοσιογράφο Γιώργο Τάττη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η συνέντευξη του ευρωβουλευτή και υποψήφιου βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδίας Παναγιώτου στον δημοσιογράφο Γιώργο Τάττη, στον τηλεοπτικό σταθμό Βεργίνα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, και έπειτα από σειρά ερωτήσεων που του τέθηκαν, ο ευρωβουλευτής εμφανίστηκε αμήχανος σε αρκετές περιπτώσεις, παραδεχόμενος ότι δεν έχει διαβάσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Παράλληλα, σε ερωτήσεις που αφορούσαν την έκθεση για την Τουρκία, περιορίστηκε σε γενικές τοποθετήσεις, χωρίς συγκεκριμένες αναφορές στο περιεχόμενό της.

Την ίδια ώρα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την Κύπρο. Σε αρκετά σημεία της συνέντευξης, οι απαντήσεις του κινήθηκαν σε γενικό πλαίσιο, με αναφορές σε συλλογικές διαδικασίες και διαβουλεύσεις, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση.

Δείτε το βίντεο: 

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΦειδίας ΠαναγιώτουΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα