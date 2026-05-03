Αδιάβαστος πιάστηκε ο Φειδίας Παναγιώτου σε συνέντευξη- Φανερά αμήχανος μπροστά στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου (βίντεο)

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η συνέντευξη του ευρωβουλευτή και υποψήφιου βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδίας Παναγιώτου στον δημοσιογράφο Γιώργο Τάττη, στον τηλεοπτικό σταθμό Βεργίνα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, και έπειτα από σειρά ερωτήσεων που του τέθηκαν, ο ευρωβουλευτής εμφανίστηκε αμήχανος σε αρκετές περιπτώσεις, παραδεχόμενος ότι δεν έχει διαβάσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Παράλληλα, σε ερωτήσεις που αφορούσαν την έκθεση για την Τουρκία, περιορίστηκε σε γενικές τοποθετήσεις, χωρίς συγκεκριμένες αναφορές στο περιεχόμενό της.

Την ίδια ώρα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την Κύπρο. Σε αρκετά σημεία της συνέντευξης, οι απαντήσεις του κινήθηκαν σε γενικό πλαίσιο, με αναφορές σε συλλογικές διαδικασίες και διαβουλεύσεις, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση.

