Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι μέχρι το πρωί της Δευτέρας - Δεύτερη κίτρινη προειδοποίηση σε μία ημέρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει την Κύπρο, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να προχωρεί το μεσημέρι της Κυριακής στην έκδοση δεύτερης συνεχόμενης κίτρινης προειδοποίησης μέσα στην ίδια ημέρα.

Η νέα προειδοποίηση αφορά την εκδήλωση έντονων καταιγίδων και τίθεται σε ισχύ από τις επτά το βράδυ της Κυριακής μέχρι και τις οκτώ το πρωί της Δευτέρας, επιβεβαιώνοντας πως οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν δυσμενείς καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Κύπρος θα βρεθεί στο επίκεντρο μεμονωμένων ισχυρών καταιγίδων, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζόπτωση.

Η ένταση των φαινομένων αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή, καθώς η συνολική ποσότητα βροχής μπορεί να φτάσει τα 55 χιλιοστά ανά ώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών. Παράλληλα με τις βροχοπτώσεις, το σκηνικό θα συμπληρώνουν οι ενισχυμένοι άνεμοι, η ένταση των οποίων θα αγγίζει τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ σε περιπτώσεις καταιγίδων οι ριπές αναμένεται να είναι ακόμη πιο σφοδρές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΒΡΟΧΩΝ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΦΟΔΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΗΝΕΜΑ ΟΡΕΙΝΑ. pic.twitter.com/kszMlhrUIW — CYMET (@CyMeteorology) May 3, 2026

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Το πεδίο των ανέμων θα είναι σημαντικά ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές, μεχρι και αύριο απόγευμα. Ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Τρίτη.Το απόγευμα, ο καιρος θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περίπτωση καταιγίδας ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανόν να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και στα παράλια σταδιακά μέχρι σφοδροί, 6 με 7 Μποφόρ, με θυελλώδεις ριπές που θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης.Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα σημειωθεί χιονόπτωση.

Οι άνεμοι θα είναι σημαντικά ενισχυμένοι και θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, στο εσωτερικό ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ και στα παράλια πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί, 6 με 7 Μποφόρ, με θυελλώδεις ριπές που θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αργότερα τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Μέχρι αργά το απόγευμα, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα σημειωθεί χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά στο εσωτερικό ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ και στα παράλια μέχρι σφοδροί, 7 Μποφόρ, με θυελλώδεις ριπές που θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 Μποφόρ. Προοδευτικά ωστόσο μέχρι το απόγευμα, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν για να καταστούν γενικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι και ιδιαίτερα σε περιοχές των ορεινών και τα νοτιοανατολικά.Την Τετάρτη, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο στα ορεινά, μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει μικρή άνοδο και μέχρι την Πέμπτη αισθητή άνοδο, για να βρεθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.