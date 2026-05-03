Αναβάθμιση οκτώ πάρκων στον Δήμο Ιεροκηπίας, επιτόπια επιθεώρηση και συνέχιση των έργων πρασίνου

Σε εκτεταμένη επιθεώρηση των αναβαθμισμένων χώρων πρασίνου προχώρησε στις 29 Απριλίου ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Επιτροπής Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Δημοτική Σύμβουλο Γεωργία Χριστοφή, καθώς και αρμόδιους λειτουργούς του Δήμου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η επίσκεψη αφορούσε οκτώ πάρκα του Δήμου, στα οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα πρόγραμμα αναβάθμισης με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και της εμπειρίας των επισκεπτών.

Στο πλαίσιο των έργων πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός υφιστάμενων παιδότοπων στα πάρκα Γιώργου Στεφάνου (Γεροσκήπου), της οδού Γιάννη Αριστοδήμου (Κολώνη) και της Λεωφόρου Αγίας Ειρήνης (Τίμη).

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν νέοι παιδότοποι στα πάρκα της οδού Πενταδακτύλου (Κονιά), της οδού Σαλαμίνος (Τίμη), της Λεωφόρου Αγίας Μαρίνας (Αγία Μαρινούδα), της οδού Μερκουρίου (Αγία Μαρινούδα) και της οδού Ασπρόκρεμμου (Αχέλεια).

Στα συγκεκριμένα πάρκα τοποθετήθηκαν νέα παιχνίδια, προστατευτικοί τάπητες ασφαλείας, όργανα γυμναστικής, περιφράξεις καθώς και σύγχρονος αστικός εξοπλισμός, ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια όσο και τη λειτουργικότητα των χώρων.

Όπως αναφέρεται η χρηματοδότηση των έργων προήλθε από συνδυασμό ευρωπαϊκών, κρατικών και δημοτικών κονδυλίων, αναδεικνύοντας τη σημασία της αξιοποίησης πολλαπλών πόρων για την υλοποίηση παρεμβάσεων τοπικής ανάπτυξης.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας, συνεχίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων έργων πρασίνου. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την αναβάθμιση των πάρκων επί της οδού Θησέως (Κονιά) και της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ (Αχέλεια), για τα οποία έχουν προκηρυχθεί προσφορές.

Ταυτόχρονα, σε στάδιο μελέτης βρίσκεται η αναβάθμιση του Ιεροκήπειου Πάρκου και του Πάρκου Ανδρέα Στυλιανίδη στη Γεροσκήπου, ενώ τον Μάιο αναμένεται να ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την αναβάθμιση του Πάρκου Γλυπτικής «Μιχάλης Παυλίδης».

Με σταθερό προσανατολισμό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, η τοπική αρχή συνεχίζει να επενδύει σε έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και ενισχύουν τους δημόσιους χώρους, καταλήγει η ανακοίνωση.