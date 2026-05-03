Τέλος στο αλαλούμ με τους φρουρούς ασφαλείας - Νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει τον τομέα του security στην Κύπρο

Στην πλατφόρμα η-διαβούλευση έχει αναρτηθεί εδώ και περίπου ενάμισι βδομάδα το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2026» του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Με το νομοσχέδιο επιχειρείται να μπει τάξη στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, με εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Στην προσπάθεια για αναθεώρηση, προφανώς και λήφθηκε υπόψη η ραγδαία επέκταση των υπηρεσιών ασφάλειας και η διεύρυνση των σχετικών προσφερόμενων υπηρεσιών που παρέχονται από τις εταιρείες. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προχωρά σε ουσιαστική αναδιάρθρωση του υφιστάμενου πλαισίου, εισάγοντας νέους ορισμούς, κατηγοριοποιήσεις και κυρίως επεκτείνοντας τις αρμοδιότητες των ιδιωτικών φορέων ασφάλειας.

Φρουροί ασφαλείας κι όχι μόνο

Μία από τις πιο καθοριστικές αλλαγές αφορά τον ίδιο τον ορισμό του «φύλακα». Το νομοσχέδιο εγκαταλείπει την παραδοσιακή, στενή έννοια του προσωπικού φύλαξης και εισάγει έναν ευρύτερο ορισμό που καλύπτει διαφορετικές ειδικότητες. Πλέον, στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο εντάσσονται όχι μόνο οι φρουροί ασφαλείας, αλλά και τεχνικοί συστημάτων ασφαλείας, προσωπικό χρηματαποστολών, ακόμη και ιδιώτες ερευνητές. Η ενοποίηση αυτή αλλάζει ριζικά τη δομή του κλάδου, δημιουργώντας ένα ενιαίο καθεστώς εποπτείας για επαγγέλματα που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν με πιο κατακερματισμένο τρόπο.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο εισάγει ένα πιο σύνθετο σύστημα αδειοδότησης. Προβλέπει ενισχυμένο ρόλο για τον Αρχηγό Αστυνομίας, ο οποίος αναλαμβάνει κεντρική θέση στη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου. Οι υπηρεσίες διαχωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες – όπως φύλαξη, τεχνικές υπηρεσίες, έρευνες και χρηματαποστολές – με κάθε δραστηριότητα να απαιτεί ξεχωριστή άδεια. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην εξειδίκευση και τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αυξάνει τις διοικητικές απαιτήσεις για τις εταιρείες, οι οποίες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα πιο πολύπλοκο κανονιστικό περιβάλλον.

Με εξετάσεις

Ανάμεσα στις νέες πρόνοιες που εισάγονται στον νόμο, είναι η υποχρέωση για συμμετοχή σε εξετάσεις που συνεπάγεται και την παροχή σχετικής άδειας επαγγέλματος, που θα παραχωρείται μόνο κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στην εξέταση. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα τελεί υπό την προϋπόθεση επιτυχούς συμμετοχής του αιτητή σε εξέταση. Προβλέπεται ότι η εξέταση είναι γραπτή ή προφορική ή συνδυασμός αυτών και διενεργείται από τον Αρχηγό.

Διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο ότι η εξέταση αποσκοπεί στη διαπίστωση της βασικής επάρκειας γνώσεων και κατανόησης του αιτητή, ιδίως ως προς:

1. Το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας.

2. Τα καθήκοντα και τις ευθύνες προσωπικού ασφαλείας.

3. Τις βασικές αρχές προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4. Τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας και διαχείρισης περιστατικών.

Η εξέταση θα διεξάγεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, κατ’ επιλογή του αιτητή. Το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας περιορίζεται σε βασική ικανότητα κατανόησης και επικοινωνίας στη γλώσσα επιλογής του αιτητή, επαρκή για την κατανόηση των ερωτήσεων και την παροχή απαντήσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε πιστοποιητικού γνώσης γλώσσας.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο αιτητής δύναται να επανεξεταστεί μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, αφού καταβάλει το καθοριζόμενο τέλος.

Εξουσίες

Από τα πιο ουσιαστικά νέα στοιχεία του νομοσχεδίου είναι η διεύρυνση των εξουσιών των ιδιωτικών φυλάκων. Οι νέες πρόνοιες τους επιτρέπουν να διενεργούν ελέγχους σε χώρους και εγκαταστάσεις, να επιτηρούν περιμετρικά υποδομές, αλλά και να ελέγχουν πρόσωπα και αντικείμενα με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τέτοιες αρμοδιότητες μπορούν να επεκταθούν και σε κρατικά κτήρια ή οργανισμούς, εφόσον αυτό καθοριστεί μέσω σχετικών αποφάσεων.

Χρηματαποστολές

Το νομοσχέδιο επιχειρεί επίσης να καλύψει πρακτικά ζητήματα που μέχρι σήμερα δεν ρυθμίζονταν επαρκώς. Ειδικότερα, επιχειρείται θεσμοθέτηση της χρήσης θωρακισμένων οχημάτων για τη μεταφορά χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, ενισχύοντας το πλαίσιο ασφάλειας σε έναν τομέα υψηλού κινδύνου. Επιδιώκεται επί της ουσίας, αυτά τα ζητήματα να ρυθμιστούν στη βάση πιο επαγγελματικών προτύπων που ισχύουν και σε άλλα κράτη. Ρυθμίζεται επίσης το θέμα των αυτοεργοδοτούμενων φυλάκων. Το νομοσχέδιο θέτει σαφείς περιορισμούς, απαγορεύοντας τη συνεργασία τους με αδειοδοτημένες εταιρείες ασφάλειας. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό των παρανομιών από πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

Στη νέα Βουλή

Το νομοσχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα μελετηθούν σχόλια που ενδεχομένως να υποβληθούν στην πλατφόρμα της διαβούλευσης. Ακολούθως το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα υποβάλει το νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια θα κατατεθεί προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.