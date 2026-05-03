Ο διορισμός του Γιώργου Σαββίδη και το ΑΚΕΛ

Ο Άντρος Κυπριανού έχει δίκαιο να λέει ότι τον Γενικό Εισαγγελέα τον διορίζει ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως έγινε το 2020 με τον διορισμό του Γιώργου Σαββίδη από τον Νίκο Αναστασιάδη. Από την άλλη, είναι επίσης παραδεκτό ότι για το ΑΚΕΛ ήταν casus belli ο διορισμός του Ιωνά Νικολάου στη θέση αυτή και το ΑΚΕΛ το διεμήνυσε αυτό στον Αναστασιάδη. Κάπως έτσι προέκυψε ως ενδιάμεση λύση ο Γιώργος Σαββίδης και, ναι, το ΑΚΕΛ το ήξερε και, ναι, ήταν ανακουφισμένο και ικανοποιημένο διότι προτιμούσε έναν πολύ πιο μετριοπαθή στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, από τη στιγμή που ο Ιωνάς εθεωρείτο μέρος του «βαθέως κράτους» της Δεξιάς. Εξού και με ανακοίνωσή του δήλωσε έτοιμο για συνεργασία μαζί του.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 24 Ιουνίου 2020 το ΑΚΕΛ εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση: «Το ΑΚΕΛ εύχεται κάθε επιτυχία στον νέο Γενικό Εισαγγελέα και στον νέο Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα στο ομολογουμένως δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν. Με αφορμή τον διορισμό των κ. Σαββίδη και Αγγελίδη εκφράζουμε την ετοιμότητά μας για συνεργασία και, όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση, θα τους κρίνουμε από το έργο τους. Είναι σταθερή η θέση μας ότι οι ανεξάρτητοι θεσμοί έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην κυπριακή Πολιτεία. Ιδιαίτερα η Νομική Υπηρεσία, η οποία έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει στην προσπάθεια αναστήλωσης των θεσμών και προάσπισης του κράτους δικαίου στην Κύπρο». Την ίδια μέρα διορίστηκε και ο αρχηγός της Αστυνομίας Στέλιος Παπαθεοδώρου, με τον οποίο το ΑΚΕΛ εμφανώς διαφωνούσε, εξού και τον χαρακτήρισε στην ίδια ανακοίνωση ως «προδιαγεγραμμένο διορισμό».

ΘΟΥΚΗΣ