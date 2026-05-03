Λάρνακα: Ξεκίνησε η Β’ φάση στη Λεωφόρο Μακαρίου στα Λιβάδια – Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του πολεοδομικού έργου "Ανάπλαση μέρους της Λεωφόρου Μακαρίου στα Λιβάδια", έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της Β’ φάσης του έργου.

Σημειώνεται πως η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται σε περίπου έντεκα μήνες. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, βρίσκονται σε ισχύ προσωρινές ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας, με στόχο την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά εκτροπές κυκλοφορίας προς Κελλιά / Αυτοκινητόδρομο, αναφέρεται ότι τα οχήματα επί της Λεωφόρου Μακαρίου εκτρέπονται δεξιά προς την Οδό Βυζαντίου και συνεχίζουν ευθεία στην Οδό Αιόλου. Από την Οδό Αιόλου η κυκλοφορία εκτρέπεται αριστερά προς την Οδό Καλαμών. Στο τέλος της Οδού Καλαμών, τα οχήματα εκτρέπονται αριστερά προς τη Λεωφόρο Μακαρίου και στη συνέχεια δεξιά προς Κελλιά / Αυτοκινητόδρομο.

Για τις εκτροπές κυκλοφορίας προς Κέντρο Λιβαδιών / Λάρνακα αναφέρεται πως από τη Λεωφόρο Μακαρίου η κυκλοφορία εκτρέπεται δεξιά προς την Οδό Εζεκία Παπαϊωάννου. Από εκεί εκτρέπεται αριστερά προς την Οδό Αρμενίας. Στη συνέχεια συνεχίζει αριστερά προς την Οδό Κωνσταντίνου Καβάφη και ευθεία προς την Οδό Γρηγόρη Αυξεντίου. Στο τέλος της Οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, η πορεία συνεχίζεται δεξιά προς το Κέντρο Λιβαδιών και τη Λάρνακα.

Ο Δήμος Λάρνακας απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί το κοινό να επιδεικνύει την απαραίτητη προσοχή, καθώς και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση.