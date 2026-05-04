Πάνω από 240 κούτες αδασμοφορολόγητων τσιγάρων πιάστηκαν δύο πρόσωπα στο αεροδρόμιο Λάρνακας (φώτος)

Δυο άτομα συνελήφθησαν, την Κυριακή, για κατοχή αδασμοφορολόγητων τσιγάρων που βρέθηκαν στις αποσκευές τους, καθώς επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο Λάρνακας για το Μάντεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων αναφέρεται πως στις 3 Μαΐου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, πραγματοποίησαν έλεγχο στις αποσκευές δύο επιβατών με βουλγαρική υπηκοότητα, οι οποίοι θα αναχωρούσαν με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Σημειώνεται πως κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές εντοπίστηκαν στις αποσκευές του πρώτου επιβάτη 127 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και στις αποσκευές του δεύτερου επιβάτη 119 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι εμπλεκόμενοι τέθηκαν υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν». 

Σήμερα το πρωί οι συλληφθέτες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για να εκδοθεί διάταγμα κράτησής τους, καταλήγει η ανακοίνωση.

