Περί ελευθερίας του Τύπου

«Τιμούμε όλους όσοι υπηρετούν την ενημέρωση με επαγγελματισμό, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Τιμούμε τη δημοσιογραφία που ελέγχει την εξουσία, δίνει φωνή στους πολίτες, αναδεικνύει αδικίες, φωτίζει αθέατες πτυχές της δημόσιας ζωής και συμβάλλει στην ποιότητα της Δημοκρατίας μας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε γραπτή του δήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας του Τύπου. Τα γραπτά μένουν και δεσμεύουν. Η νέα υποχώρηση της Κύπρου στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα πρέπει να προβληματίσει και να μην προσπεραστεί ως μια στατιστική καταγραφή. Πολλά μπορούν να γίνουν, προς όφελος και των πολιτικών, και των δημοσιογράφων, και των ίδιων των επιχειρήσεων του Τύπου. Ο κ. Λετυμπιώτης με την τοποθέτησή του ανέβασε τον πήχη των προσδοκιών.

Γ.Σ.