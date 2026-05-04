Στα «λευκά» ντύθηκε το Τρόοδος - Στα 14 εκατοστά το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα (φώτος, βίντεο)

Στα «λευκά» ντύθηκε ξανά το Τρόοδος λόγω της κακοκαιρίας που «χτυπά» την Κύπρο.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η πυκνή χιονόπτωση καταγράφηκε από αργά το βράδυ της της Κυριακής, με το χιόνι να συσσωρεύεται στα ψηλότερα υψόμετρα.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, γύρω στις 5 το πρωί, ήταν 14 εκατοστά, ενώ η χιονόπτωση στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να συνεχίσει και σήμερα.

Δείτε ζωντανή εικόνα από το Τροόδος: