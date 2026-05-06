Τρόζενα: Το χωριό φάντασμα που αγόρασαν Ισραηλινοί επενδυτές - Σχέδια για πολυκατοκίες, φάρμα και κάμπινγκ

Καταρρίπτει τις φήμες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ο Γιαννάκης Γιαννάκη, Κοινοτάρχης Άρσους, Τρόζενας και Γεροβάσας, για την απαγόρευση της διέλευσης πολιτών στο εγκαταλελειμμένο χωριό της Τρόζενας λόγω Ισραηλινών επενδυτών οι οποίοι ετοιμάζονται να κτίσουν πολυκατοικίες, φάρμα ζώων και χώρους κάμπινγκ.

Σε χθεσινή παρέμβασή στου στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ 107.6 & 97.6, ο Κοινοτάρχης έδωσε αρχικά μια σύντομη περιγραφή για το καθεστώς του χωριού, το οποίο εγκατέλειψαν οι κάτοικοί του αφού το κράτος δεν προνόησε για να το διατηρήσει. Συγκεκριμένα το 1980 έφυγε η τελευταία κάτοικος, ενώ μέχρι τότε έμεναν εκεί μερικές δεκάδες κάτοικοι χωρίς ρεύμα, ούτε νερό και με έναν επικίνδυνο χωμάτινο δρόμο.

«Όταν το κράτος έβαζε ρεύμα στην περιοχή μας γύρω στο 1965, ακόμα και σε πιο μικρά χωριά, για δικούς του λόγους δεν έβαλε στην Τρόζενα. Αναγκάστηκαν οι κάτοικοι να την εγκαταλείψουν και ερειπώθηκε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκη.

Σήμερα, ένας Ισραηλινός επιχειρηματίας, ο οποίος αγόρασε από ιδιώτες περίπου το 70% των κτισμάτων του χωριού και αρκετή γεωργική γη, αναπτύσσει έργα εκεί.

Δύο περιστατικά

Ο κοινοτάρχης αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά για τα οποία γίνονται αναφορές στα ΜΚΔ. Το πρώτο, το οποίο χαρακτήρισε ως δυσφήμιση και ψεύδος είναι ότι θα χαλαστεί η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποίησε λειτουργεία πριν από 15 ημέρες. «Έχει συντηρηθεί με έξοδα της εταιρείας που αναπτύσσει την Τρόζενα και έφεραν και σύγχρονα αποχωρητήρια, που δεν είχαμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκη προσθέτοντας ότι είναι ανοιχτή να την επισκεφτεί ο οποιοδήποτε.

Το ίδιο ισχύει, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη και για τις αναφορές που γίνονται για απαγόρευση πρόσβασης εντός της κοινότητας. «Ούτε φρουροί ασφαλείας υπάρχουν, ούτε κανένας που να παρεμποδίσει τον κόσμο που θέλει να πει μέσα στην κοινότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι υποψιάζεται πως αν κάποιοι μπήκαν μέσα σε εργοτάξια, τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν για τη δική τους ασφάλεια.

Διαψεύδοντας κατηγορηματικά ο κ. Γιαννάκη, προκαλεί αυτούς που έγραψαν ότι θα χαλαστεί η εκκλησία ή τους απαγόρευσαν να μπουν στην κοινότητα, αν έχουν στοιχεία, να τον επισκεφθούν στο κοινοτικό συμβούλιο και να καταγγείλουν το περιστατικό για να λάβει τα μέτρα του με την Αστυνομία.

Είναι Natura, αλλά γίνεται ανάπτυξη

Ο κ. Γιαννάκη ανέφερε επίσης ότι απαγορεύεται και το κυνήγι στην κοινότητα, καθώς πρόκειται για περιοχή Natura, ωστόσο ερωτηθείς για το αν αφού ανήκει στο περιβαλλοντικό σχέδιο πώς επιτρέπεται να γίνεται ανάπτυξη, απάντησε ότι γίνεται με άδεια.

«Δεν σημαίνει επειδή κάνεις μια περιοχή Natura ότι πρέπει να καταργηθεί. Υπάγεται στην επαρχιακή διοίκηση και εισπράττει φόρους από τους ιδιοκτήτες. Η Natura υπάρχει, είναι σεβαστή και όλες οι ενέργειες που γίνονται λαμβάνουν υπόψη και τη νομοθεσία που την αφορά», δήλωσε ο κ. Γιαννάκη.

Ακολούθως σημείωσε ότι από το έργο μέχρι στιγμής εργοδοτούνται 10 οικογένειες στις εργασίες της ανάπτυξης και όπως λέει τον ενημέρωσε ο επενδυτής ότι θα ανοίξουν κι άλλες θέσεις. Από χωριό φάντασμα φαίνεται πως η Τρόζενα θα αποκτήσει οινοποιείο, φάρμα με διάφορα ζώα και χώρους κάμπινγκ, ενώ οι αναπτύξεις, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκη θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Καταληκτικά διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν πλάνα να γίνουν νέα κτίσματα στο χωριό, όπως πολυκατοικίες, αλλά θα διορθωθούν τα παλιά σπίτια και θα ενοικιάζονται όπως είπε ο επενδυτής με χαμηλό ενοίκιο σε συνταξιούχους.

