Φρένο στη ρύπανση από αποτσίγαρα: Αδειοδότηση εξαετούς λειτουργίας για σύστημα διαχείρισης στην Κύπρο

Την εξαετή αδειοδότηση για τη λειτουργία συλλογικού συστήματος διαχείρισης προϊόντων καπνού με φίλτρο εξασφάλισε η εταιρεία CPC Rethink Filters Ltd, με στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η απόρριψη φίλτρων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Green Dot Κύπρου, την Τρίτη.

Όπως αναφέρει η Green Dot, η άδεια παραχωρήθηκε στην εταιρεία στις 4 Μαΐου 2026 από την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, στο πλαίσιο εφαρμογής των κανονισμών του 2024 για τη διαχείριση αποβλήτων από προϊόντα καπνού με φίλτρο (Κ.Δ.Π. 53/2024).

Με βάση την αδειοδότηση, η εταιρεία αναλαμβάνει τον ρόλο του εγκεκριμένου φορέα για τη διαχείριση φίλτρων καπνικών προϊόντων (αποτσίγαρων), με στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους και την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που θέτει η σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόρριψη αποτσίγαρων αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές ρύπανσης, επηρεάζοντας τόσο το αστικό όσο και το φυσικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των παραλιών και της θαλάσσιας ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, βασική επιδίωξη του συστήματος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, μέσω ενημερωτικών δράσεων και προώθησης υπεύθυνων πρακτικών. Παράλληλα, προγραμματίζεται η ανάπτυξη ειδικών υποδομών συλλογής σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, με έμφαση σε εξωτερικούς χώρους.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

