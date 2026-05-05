Έρευνα CNNi: Ποιες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ενδέχεται να παραμένουν ανέπαφες (Video)

Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει μονάδες παραγωγής ουρανίου και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις της πυρηνικής εφοδιαστικής αλυσίδας του Ιράν. Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το CNNi δείχνουν ότι ορισμένα βασικά σημεία δεν έχουν χτυπηθεί.

Σύμφωνα με την έρευνα του CNNi, μέρος της παραγωγικής αλυσίδας έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Ωστόσο, ορισμένες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και πιθανές αποθήκες υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ενδέχεται να μην έχουν πληγεί καθόλου.

Εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο CNNi σημειώνουν ότι παραμένει ασαφές πόσο αποτελεσματικά ήταν ακόμη και τα πλήγματα που θεωρούνται επιτυχημένα.

Από τα πανεπιστήμια μέχρι τα ορυχεία ουρανίου

Ένα πανεπιστήμιο στο κέντρο της Τεχεράνης, το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θεωρούν ότι συνδέεται με τα πρώτα στάδια της πυρηνικής εφοδιαστικής αλυσίδας του Ιράν, επλήγη στα μέσα Μαρτίου στο πλαίσιο της αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας.

Το συγκεκριμένο ίδρυμα βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2012, με την κατηγορία ότι συμμετέχει σε έρευνα και ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Η ανάλυση του CNNi περιλαμβάνει δεκάδες σημεία σε όλο το Ιράν, με στόχο να διαπιστωθεί πόσο μεγάλο μέρος της πυρηνικής αλυσίδας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Το συμπέρασμα, είναι ότι η ζημιά είναι σημαντική, αλλά όχι τόσο εκτεταμένη όσο θα επιθυμούσαν η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ.

Παραμένει ενεργό το ορυχείο Saghand

Η διαδικασία ξεκινά από εγκαταστάσεις όπως το ορυχείο ουρανίου Saghand, όπου εξορύσσεται το μετάλλευμα ουρανίου. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια το ορυχείο έχει επεκταθεί σημαντικά, με νέα μηχανήματα και αυξημένη δραστηριότητα.

Το CNNi αναφέρει ότι, μετά τα πρόσφατα πλήγματα, δεν εντόπισε ενδείξεις ζημιών στο σημείο. Αντίθετα, σε νεότερες εικόνες διακρίνονται ακόμη μηχανήματα να λειτουργούν. Αυτό δείχνει ότι το πρώτο στάδιο της πυρηνικής αλυσίδας του Ιράν ενδέχεται να έχει μείνει ανέπαφο.

Πλήγμα στο Ισφαχάν

Σοβαρές ζημιές στη μονάδα Αρντακάν

Το μετάλλευμα ουρανίου που εξορύσσεται μεταφέρεται στη συνέχεια σε μονάδες παραγωγής, όπως αυτή στο Αρντακάν, όπου μετατρέπεται σε yellowcake, δηλαδή σε συμπυκνωμένη μορφή ουρανίου.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με το CNNi, υπέστη σοβαρές ζημιές από πλήγματα στις 27 Μαρτίου.

Δορυφορική εικόνα που ελήφθη τον επόμενο μήνα δεν δείχνει σημαντικές αλλαγές στο σημείο, κάτι που υποδηλώνει ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην αποκατάσταση της μονάδας.

Το κρίσιμο ερώτημα του Ισφαχάν

Μετά την παραγωγή του yellowcake, ή αλλιώς «κίτρινου κέικ», το υλικό μεταφέρεται σε εγκαταστάσεις όπως αυτές στο Ισφαχάν, όπου καθαρίζεται και μετατρέπεται σε εξαφθοριούχο ουράνιο. Πρόκειται για ένα κρίσιμο στάδιο, το οποίο, σύμφωνα με το CNNi, έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πονοκέφαλο για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde είχε εντοπίσει τον περασμένο Ιούνιο, σε δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν λίγες ημέρες πριν από ισραηλινά πλήγματα, φορτηγό κοντά στην περιοχή. Τα κοντέινερ που διακρίνονταν στις εικόνες πιθανότατα μετέφεραν ουράνιο μέσα σε υπόγειες σήραγγες, σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο CNNi.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι εγκαταστάσεις στην περιοχή επλήγησαν σοβαρά από ισραηλινές επιθέσεις, με αρκετά κτίρια να έχουν καταστραφεί. Ωστόσο, οι υπόγειες σήραγγες φαίνεται ότι δεν επλήγησαν στα τελευταία αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν

Ανησυχία προκαλούν οι σήραγγες

Στις αρχές του 2026, το Ιράν κάλυψε με χώμα αρκετές εισόδους των υπόγειων σηράγγων στο Ισφαχάν, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτές. Τον Απρίλιο, σύμφωνα με το CNNi, τοποθετήθηκαν επιπλέον οδοφράγματα μπροστά από τις εισόδους.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τις υποψίες ότι μέσα στις σήραγγες μπορεί να παραμένει κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο. Παρ’ όλα αυτά, οι εγκαταστάσεις αυτές δεν χτυπήθηκαν στην τελευταία σειρά επιθέσεων, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα ακόμη και στους ειδικούς.

Ο David Albright, ιδρυτής του Institute for Science and International Security και ειδικός στα πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο CNNi ότι το υλικό που ενδέχεται να βρίσκεται αποθηκευμένο στο βουνό του Isfahan αποτελεί μεγάλο κίνδυνο.

Όπως ανέφερε, η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει παραχθεί από το Ιράν αντιστοιχεί περίπου σε έναν ολόκληρο χρόνο παραγωγής του συνόλου του εμπλουτιστικού του συγκροτήματος και πιστεύεται ότι βρίσκεται κυρίως, αν όχι σχεδόν εξ ολοκλήρου, στο Isfahan.

