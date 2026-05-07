«Ναι» από Ανώτατο για καταχώρηση Certiorari για τις έρευνες στα υποστατικά του Νίκου Κληρίδη - Βλέπει «αόριστες» αναφορές για τεκμήρια και παραβίαση δικηγορικού απορρήτου

Άδεια για καταχώρηση Certiorari έδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο στον Νίκο Κληρίδη, για την ακύρωση του εντάλματος έρευνας που άσκησε η Αστυνομία στα υποστατικά του δικηγόρου, στα πλαίσια της διερεύνησης της υπόθεσης «Σάντη».

Το Ανώτατο, με ανακοίνωση του, γνωστοποίησε την απόφαση του, εξηγώντας πως βάσει όσων τέθηκαν ενώπιον του, η μαρτυρία που κατατέθηκε δεν συνδεόταν με τους χώρους έρευνας του Νίκου Κληρίδη, ενώ οι αναφορές για αναζητούμενα τεκμήρια ήταν «γενική και αόριστη».

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ανώτατο έκρινε πως δεν υπήρχε μαρτυρία εμπλοκής του κ. Κληρίδη και οι εν λόγω έρευνες φαίνεται να παραβίασαν τις δικλείδες ασφαλείας για το δικηγορικό απόρρητο.

