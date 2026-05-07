Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«Ναι» από Ανώτατο για καταχώρηση Certiorari για τις έρευνες στα υποστατικά του Νίκου Κληρίδη - Βλέπει «αόριστες» αναφορές για τεκμήρια και παραβίαση δικηγορικού απορρήτου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας στην υπόθεση «Σάντη», θέτοντας ζητήματα δικηγορικού απορρήτου.

Άδεια για καταχώρηση Certiorari έδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο στον Νίκο Κληρίδη, για την ακύρωση του εντάλματος έρευνας που άσκησε η Αστυνομία στα υποστατικά του δικηγόρου, στα πλαίσια της διερεύνησης της υπόθεσης «Σάντη».

Το Ανώτατο, με ανακοίνωση του, γνωστοποίησε την απόφαση του, εξηγώντας πως βάσει όσων τέθηκαν ενώπιον του, η μαρτυρία που κατατέθηκε δεν συνδεόταν με τους χώρους έρευνας του Νίκου Κληρίδη, ενώ οι αναφορές για αναζητούμενα τεκμήρια ήταν «γενική και αόριστη».

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ανώτατο έκρινε πως δεν υπήρχε μαρτυρία εμπλοκής του κ. Κληρίδη και οι εν λόγω έρευνες φαίνεται να παραβίασαν τις δικλείδες ασφαλείας για το δικηγορικό απόρρητο.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ.

Tags

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣΑΝΩΤΑΤΟΕΡΕΥΝΕΣΑΠΟΦΑΣΗΝΙΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΝΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα