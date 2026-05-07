Κατεχόμενα: Στοχεύουν σε 4 εκατ. τουρίστες και εξαγωγές 1 δισ. δολαρίων έως το 2030

Με σαφή προσανατολισμό την οικονομική γιγάντωση και την αναβάθμιση του status του ψευδοκράτους, ολοκληρώθηκε στην Άγκυρα η συνάντηση για την «Ενίσχυση των Οικονομικών Σχέσεων Τουρκίας-τδβκ». Στην ατζέντα κυριάρχησαν οι επενδυτικές ευκαιρίες και οι στρατηγικές συμμαχίες που στοχεύουν στην πλήρη αυτονόμηση της οικονομίας των κατεχομένων, όπως λέχθηκε από τους διοργανωτές.

Στρατηγικοί Στόχοι για το 2030

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης φορέων του ψευδοκράτους με τουρκικούς οικονομικούς φορείς που πραγματοποιήθηκε στη βιομηχανική περιοχή OSTIM, ο λεγόμενος «υπουργός οικονομίας και ενέργειας» του ψευδοκράτους, Ολγκούν Αμτζάογλου, έθεσε τον οικονομικό πήχη για την επόμενη πενταετία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Αμτζάογλου, ο βασικός πυλώνας της ανάπτυξης παραμένει ο τουρισμός, όπου επιδιώκεται η αύξηση της ξενοδοχειακής δυναμικότητας από τις 32.000 στις 50.000 κλίνες, με απώτερο σκοπό την προσέλκυση 4 εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως στα κατεχόμενα. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ένας εξαιρετικά τολμηρός στόχος για τις εξαγωγές, οι οποίες από τα τρέχοντα επίπεδα των 160 εκατομμυρίων δολαρίων, στοχεύετέ να εκτιναχθούν στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το 2030.

«Παρά τις διεθνείς απομονώσεις και τα εμπάργκο, ο τουρκοκυπριακός λαός δίνει έναν αγώνα επιβίωσης ώμο με ώμο με την μητέρα πατρίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμτζάογλου.

Η Τουρκία ως «Γέφυρα» προς τον Κόσμο

Ο Γενικός Διευθυντής Διεθνών Συμφωνιών και ΕΕ του Τουρκικού Υπουργείου Εμπορίου, Χουσνού Ντιλεμρέ, ξεκαθάρισε πως προτεραιότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι η πλήρης ενσωμάτωση του ψευδοκράτους στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με τον Ντιλεμρέ, η Άγκυρα εργάζεται εντατικά ώστε το οικονομικό εμπάργκο που αντιμετωπίζει το ψευδοκράτος να ξεπεραστεί μέσω της Τουρκίας. Οι τομείς που προκρίνονται για επενδύσεις είναι: η εκπαίδευση και ο τουρισμός, τα επεξεργασμένα γεωργικά προϊόντα και τα δομικά υλικά, αλλά και η βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας.

«Πύλη της Γαλάζιας Πατρίδας»

Κατά το κλείσιμο δε της συνάντησης, εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων, όπως το Ίδρυμα EkoAvrasya, έδωσαν και μια έντονη γεωπολιτική χροιά στις οικονομικές επιδιώξεις. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος EkoAvrasya, Χικμέτ Ερέν, περιέγραψε τα κατεχόμενα ως τον «ακλόνητο φρουρό της Γαλάζιας Πατρίδας» και την πύλη του τουρκικού κόσμου προς τη Μεσόγειο.

«Μια οικονομικά ισχυρή τδβκ αποτελεί εγγύηση για την περιφερειακή ηγεσία του τουρκικού έθνους και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε ο Ερέν, τοποθετώντας το ψευδοκράτος στο επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών και εμπορικών διαδρόμων.