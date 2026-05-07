Στο «περίμενε» οι συντεχνίες για σχέδιο επιδότησης ξενοδοχοϋπαλλήλων

Απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας για το αίτημα επιδότησης εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία αναμένουν εντός των ημερών οι συντεχνίες ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ και ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ, ανέφεραν εκπρόσωποι τους στο ΚΥΠΕ, σημειώνοντας ότι οι κρατήσεις για τον Μάιο παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Ο ΓΓ της ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ, Νεόφυτος Τιμινής, είπε στο ΚΥΠΕ ότι το Υπουργείο ανέμενε τα στοιχεία πληρωμών για τον Απρίλιο για να έχει ολοκληρωμένη εικόνα, πριν ληφθούν αποφάσεις για την επέκταση του σχεδίου επιδότησης.

«Είχαμε συνάντηση στις 29/4 στο Υπουργείο Εργασίας, όπου μπήκαν τα δεδομένα και οι προβλέψεις για τον Μάιο», ανέφερε. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι στη συνάντηση μπήκαν ως δεδομένα τα στατιστικά των κρατήσεων, των ακυρώσεων και η διαφαινόμενη τάση για τις κρατήσεις, μέσα από προβλέψεις.

Όπως είπε, τα στοιχεία «δείχνουν ότι υπάρχει μια θετική κινητικότητα, αλλά όχι εκείνο που αναμένεται για μια καλή τουριστική περίοδο», εκτιμώντας ότι θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και ο Μάιος.

Ο κ. Τιμινής ανέφερε ότι, λόγω του ότι την ημέρα που γινόταν η σύσκεψη δεν είχαν γίνει οι πληρωμές Απριλίου, το Υπουργείο Εργασίας δεν μπορούσε να έχει πλήρη εικόνα. «Αναμέναμε ότι μόλις γίνει η πληρωμή των εργαζομένων, θα γνωρίζαμε και θα γινόταν αξιολόγηση από το Τμήμα, ώστε να δούμε αν επέστρεψαν οι εργαζόμενοι που ήταν στο ανεργιακό, και ειδικά η κατηγορία όσων είχαν πάρει απόλυση στο τέλος Οκτωβρίου. Θα γνωρίζαμε αν οι εργαζόμενοι επέστρεψαν πίσω», είπε.

Ο κ. Τιμινής εξέφρασε ανησυχία για τους εργαζόμενους που δεν ξεκίνησαν εργασία τουλάχιστον μέχρι το τέλος Απριλίου, καθώς, όπως είπε, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η επιδότηση του ανεργιακού τους επιδόματος τη χειμερινή περίοδο, αφού δεν θα έχουν συμπληρώσει έξι μήνες εργασίας.

Σημείωσε ότι οι συντεχνίες ακόμη δεν έχουν πλήρη εικόνα για το κατά πόσο επέστρεψαν όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά συνεχίζουν να συλλέγουν πληροφορίες. Διευκρίνισε ότι πιο άμεση εικόνα έχει το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, μέσα από το σύστημα «Εργάνη», εφόσον αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές αυτή τη βδομάδα.

Ο κ. Τιμινής ανέφερε ότι «έχουμε μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζομένων που δεν επέστρεψαν», κυρίως στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και κάποιοι στην Πάφο. «Έχουμε στοιχεία για μεμονωμένα άτομα, αναμένουμε περισσότερη πληροφόρηση από τις επιθεωρήσεις μας. Με το σύστημα ‘Εργάνη’ μπορούν να βρεθούν πιο άμεσα τα στοιχεία», είπε.

Ερωτηθείς κατά πόσο έχουν ανοίξει όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες, είπε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν κοντά τους, υπάρχει πολύ μικρός αριθμός μεμονωμένων ξενοδοχείων που ανήκουν σε ομίλους που έμειναν κλειστά. Ωστόσο, ανέφερε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι εργαζόμενοι απορροφήθηκαν στις άλλες μονάδες του ομίλου.

Σε ό,τι αφορά το πότε αναμένεται η απάντηση για τυχόν συνέχιση του σχεδίου επιδότησης, είπε ότι «αναμένουμε συνάντηση» με το Υπουργείο, μετά που θα γίνει η αξιολόγηση του Απριλίου. «Αναμένουμε ότι θα παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες το νέο σχέδιο επιδότησης, στηριγμένο στα ευρήματα της αξιολόγησης», είπε.

Σημείωσε, εξάλλου, ότι αποτελεί κοινή παραδοχή, στην οποία συντείνουν και όλα τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, των Ξενοδόχων και τα στοιχεία από τα αεροδρόμια, ότι και ο Μάιος θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Επομένως, εκτίμησε ότι το σχέδιο επιδότησης θα συνεχιστεί και τον Μάιο.

Ερωτηθείς αν τίθεται θέμα περαιτέρω επέκταση και μετά τον Μάιο, είπε ότι στη συνάντηση στο τέλος Απριλίου είχε τεθεί στο τραπέζι πιθανή επέκταση και για Ιούνιο. «Θέση μας είναι να βλέπουμε μήνα με μήνα, βήμα με βήμα και να γίνεται αξιολόγηση», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο έχουν καταγραφεί περιστατικά μη εφαρμογής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ο κ. Τιμινής είπε ότι το θέμα της εφαρμογής της Συλλογικής Σύμβασης «είναι αυτονόητο. Όταν ένα ξενοδοχείο ζητά επιδότηση της απασχόλησης, για να συνεχίσει να εργοδοτεί εργαζομένους και όχι επιδότηση του ξενοδόχου για να καλύψει ζημιές, η εφαρμογή της κλαδικής Σύμβασης είναι αυτονόητη».

Σημείωσε ότι τις τελευταίες ώρες που έγινε η καταβολή μισθοδοσίας «έχουμε πρώτες πληροφορίες για πολύ μικρό αριθμό ξενοδοχείων, προς το παρόν, που δεν έδωσαν την αύξηση, όπως προβλέπεται από το Μνημόνιο Συνεργασίας του 2024 για ανανέωση της κλαδικής σύμβασης». Όπως είπε, ήδη οι επιθεωρητές, σε συνεννόηση με την αντίστοιχη συντεχνία της ΣΕΚ «είμαστε σε επαφή με τους ξενοδόχους».

Πρόσθεσε ότι από τη στιγμή που οι συντεχνίες συμπεριφέρονται υπεύθυνα και θετικά στο τραπέζι, όταν τίθενται θέματα της τουριστικής βιομηχανίας, με υπεύθυνη και αξιόπιστη στάση, «αναμένουμε ότι μέχρι και ο τελευταίος ξενοδόχος θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, και να αναλογιστεί τη ζημιά που κάνει αν βγει προς τα έξω ότι επιδοτούνται και δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους».

Με τη σειρά του, ο ΓΓ της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ, Μιχάλης Φράγκου, ανέφερε ότι η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων που είχαν κάνει είτε μερική είτε ολική αναστολή εργασιών έχουν ανοίξει, με βάση και τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει ότι μέχρι την 1η Απριλίου πρέπει να το κάνουν.

Πρόσθεσε ότι και οι περισσότεροι υπάλληλοι έχουν επιστρέψει, καταγράφοντας κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις εποχιακών εργαζομένων, οι οποίοι απολύονται και επαναπροσλαμβάνονται.

Ο κ. Φράγκου ανέφερε ότι στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας στις 29 Απριλίου, ζητήθηκε επέκταση του σχεδίου επιδότησης τον Μάιο και Ιούνιο, αναφέροντας ότι το ίδιο ζήτησαν και οι εργοδότες. Τόνισε, εξάλλου, ότι το σχέδιο δίνεται πάντοτε όπου υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη. «Δεν έχουμε απάντηση ή ένδειξη από το Υπουργείο ακόμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κατά τη συνάντηση οι συντεχνίες ζήτησαν από τον Υπουργό να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποταθεί στα ευρωπαϊκά ταμεία για στήριξη.

Εξάλλου, σημείωσε ότι «η εικόνα που είχαμε ήταν ότι πράγματι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα». Όπως είπε, ο ίδιος αναμένει κάποια στοιχεία εντός της επόμενης εβδομάδας, κάνοντας λόγο για πληροφορίες για καλές κρατήσεις σε κάποια ξενοδοχεία, ενώ σε κάποια άλλα οι κρατήσεις σταθεροποιήθηκαν. «Παραμένει μπερδεμένη η κατάσταση», είπε, σημειώνοντας ότι κάθε διεθνής εξέλιξη επηρεάζει και ανατρέπει τα δεδομένα.

Είπε, επίσης, ότι χειρότερο σενάριο αποτελεί το ενδεχόμενο αεροπορικές εταιρείες να περιορίσουν ή να σταματήσουν δρομολόγια.

Ερωτηθείς για το πότε αναμένεται η απάντηση του Υπουργείου στο αίτημα επέκτασης του σχεδίου επιδότησης, ο κ. Φράγκου είπε «το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα πριν τα μέσα του μήνα πρέπει να δώσει απάντηση, για να γίνει προετοιμασία από πλευράς εργοδοτών».

Ερωτηθείς αν έχουν υπάρξει καταγγελίες για μη εφαρμογή της σύμβασης, ο κ. Φράγκου είπε ότι «δεν υπάρχουν, οι εργοδότες έχουν δώσει την αύξηση που προβλεπόταν από τη Συλλογική Σύμβαση. Δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τα συμφωνηθέντα, προς τιμή τους».

Πηγή: ΚΥΠΕ