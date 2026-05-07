Στο μικροσκόπιο τα παιδικά gadgets - Σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο κανονισμών

Μπαίνουν στο παιδικό δωμάτιο, τοποθετούνται δίπλα στην κούνια, φοριούνται στον καρπό του παιδιού και συνδέονται με εφαρμογές στο κινητό των γονιών. Παιδικά smartwatches, GPS trackers, baby monitors, ασύρματες κάμερες και άλλα «έξυπνα» gadgets πωλούνται ως εργαλεία ασφάλειας και ελέγχου. Υπόσχονται ότι ο γονιός θα ξέρει πού βρίσκεται το παιδί, θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του ή να παρακολουθεί τον χώρο όπου κοιμάται ένα βρέφος. Η ίδια η συσκευή, όμως, μπορεί να κρύβει το αθέατο ρίσκο. Ένα προϊόν αγορασμένο διαδικτυακά, πολλές φορές από πλατφόρμα του εξωτερικού και με βασικό κριτήριο τη χαμηλή τιμή, δεν είναι πάντα εύκολο να ελεγχθεί από τον γονιό. Αν έχει σωστή σήμανση. Αν διαθέτει οδηγίες που μπορεί να κατανοήσει ο καταναλωτής. Αν υπάρχει υπεύθυνος εισαγωγέας. Αν μπορεί να εντοπιστεί σε περίπτωση απόσυρσης ή ανάκλησης. Αν πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας πριν καταλήξει στο παιδικό χέρι ή στο παιδικό δωμάτιο.

Τι προνοεί ο Κανονισμός

Το ζήτημα έρχεται στην επιφάνεια μέσα από προσχέδιο Κανονισμών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά την εποπτεία της αγοράς ραδιοεξοπλισμού. Πρόκειται για τους «περί της Εποπτείας της Αγοράς Ραδιοεξοπλισμού Κανονισμούς του 2026», οι οποίοι προβλέπουν την αντικατάσταση των υφιστάμενων Κανονισμών του 2019 και την επανέκδοση του πλαισίου στη βάση της νεότερης νομοθεσίας για την εποπτεία της αγοράς. Στην πράξη, το προσχέδιο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εποπτεύεται η αγορά ραδιοεξοπλισμού. Δηλαδή προϊόντων που χρησιμοποιούν ασύρματη επικοινωνία, όπως WiFi, Bluetooth, SIM ή GPS. Το πλαίσιο αφορά τους ελέγχους που μπορούν να γίνονται στην αγορά, τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και τις ενέργειες που μπορεί να λάβει η αρμόδια αρχή όταν διαπιστώνεται ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται ή παρουσιάζει κίνδυνο.

Απόσυρση και ανάκληση

Ο Κανονισμός δίνει στην αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να ζητά από τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν διορθωτικά μέτρα, όταν εντοπίζεται προϊόν που δεν πληροί τις απαιτήσεις. Ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν περιορισμό της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, απόσυρση ή ανάκληση. Αυτό είναι κρίσιμο για προϊόντα που αγοράζονται εύκολα μέσω διαδικτύου. Ένας γονιός μπορεί να αγοράσει ένα παιδικό smartwatch ή ένα baby monitor επειδή φαίνεται πρακτικό, φθηνό και χρήσιμο. Αν όμως αποδειχθεί ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται, το ερώτημα είναι αν μπορεί να εντοπιστεί ο υπεύθυνος, αν μπορεί να αποσυρθεί αποτελεσματικά και αν ο καταναλωτής θα ενημερωθεί εγκαίρως.

Το κενό στους ρευματολήπτες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αναφορά του προσχεδίου σε διατάξεις για ρευματολήπτες ραδιοεξοπλισμού, για τους οποίους σημειώνεται ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει οποιαδήποτε ρύθμιση. Η πρόνοια αυτή δείχνει ότι το νέο πλαίσιο δεν αφορά μόνο την ασύρματη λειτουργία των συσκευών, αλλά και τεχνικά σημεία που συνδέονται με την ασφαλή χρήση τους. Οι νέοι Κανονισμοί προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ στις 30 Μαΐου 2026, με εξαίρεση ειδική πρόνοια που τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2028. Παράλληλα, υπάρχει μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία, η αρμόδια αρχή δεν εμποδίζει τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού που έχει ήδη διατεθεί πριν από τις 30 Μαΐου 2026, εφόσον συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς που καταργούνται.

Το προσχέδιο δεν κατονομάζει ειδικά παιδικά smartwatches ή baby monitors. Αφορά, όμως, την ευρύτερη κατηγορία του ραδιοεξοπλισμού, στην οποία εντάσσονται πολλές συνδεδεμένες συσκευές που χρησιμοποιούν σήμερα οι οικογένειες. Ρολόγια εντοπισμού παιδιών, συσκευές παρακολούθησης βρεφών, ασύρματες κάμερες και connected gadgets δεν αγοράζονται ως απλά τεχνολογικά αξεσουάρ, αλλά ως μέσα προστασίας.