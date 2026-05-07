Αδήλωτοι εργαζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης και σε καταστήματα - Συνολικό πρόστιμο ύψους €25.000

Τέσσερις αδήλωτοι εργαζόμενοι μισθωτοί στον τομέα της Εκπαίδευσης και εννέα αδήλωτοι εργαζόμενοι μισθωτοί σε καταστήματα, εντόπισε η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιβάλλοντας συνολικό πρόστιμο ύψους €25.000.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ότι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, στον τομέα της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει γίνει έλεγχος σε 63 υποστατικά και εντοπίστηκαν 40 εργοδότες και 23 Αυτοτελώς εργαζόμενοι σε σύνολο εργαζομένων 211 (25 άντρες και 186 γυναίκες). Αναλυτικά, οι 153 ήταν Ε/Κ, οι 40 Ε/Ε και 18 Α/ΤΧ .

Προσθέτει ότι εντοπίστηκαν τέσσερις αδήλωτοι εργαζόμενοι μισθωτοί και εκδόθηκαν δύο Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους €16.500.

Αναφορικά στα καταστήματα, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας αναφέρει ότι έγινε έλεγχος σε 202 υποστατικά και εντοπίστηκαν 188 εργοδότες και 14 Αυτοτελώς εργαζόμενοι, σε σύνολο εργαζομένων 617 (205 άντρες και 412 γυναίκες). Αναλυτικά, οι 405 ήταν Ε/Κ, οι 108 Ε/Ε, 1 Τ/Κ και 103 Α/ΤΧ .

Σημειώνει ότι εντοπίστηκαν εννέα αδήλωτοι εργαζόμενοι μισθωτοί. Εκδόθηκαν οκτώ Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους €8.500.

Αναφέρει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.000 για κάθε μισθωτό αναφορικά με τον μήνα που διαπιστώθηκε η παράβαση, αυξανόμενο κατά €500 επί 6 μήνες.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης της αδήλωτης εργασίας για δεύτερη φορά εντός δύο ετών, σύμφωνα με την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, το ποσό των €1.000 αυξάνεται στις €2.000 και έπειτα από την τρίτη φορά και άνω, στις €3.000 ο τρέχον μήνας εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη.

«Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες», προσθέτει.

Τέλος, αναφέρει ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.

KΥΠΕ