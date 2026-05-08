Ο Αθλητικός Δικαστής θα αποφανθεί για την τύχη του αγώνα Futsal ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ

Μόλις δύο δευτερόλεπτα και με τον ΑΠΟΕΛ να προηγείται με ένα γκολ, διακόπηκε χθες βράδυ ο 3ος αγώνας της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Futsal μεταξύ των ομάδων της ΑΕΛ και του ΑΠΟΕΛ που διεξήχθη στο «Νίκος Σολομωνίδης» στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την ΚΟΠ, ο αγώνας διακόπηκε δύο δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του και στο χρονικό σημείο της διακοπής ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά στο σκορ με 4-3. Για την τύχη του αγώνα, όπως σημειώνει η ΚΟΠ, θα αποφασίσει ο Αθλητικός Δικαστής.

Στη σειρά ο ΑΠΟΕΛ προηγείται με 2-0 στις νίκες, χωρίς να υπολογίζεται ο χθεσινός αγώνας, και χρειάζεται ακόμη μια για να κατακτήσει το Πρωτάθλημα.

Ανακοίνωση για τη διακοπή και τα επεισόδια εξέδωσε η Αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λίγο πριν του λήξη του αγώνα, οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας, άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα και κροτίδες εντός του αγωνιστικού χώρου.

Ακολούθως, αριθμός οπαδών εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ο διαιτητής να διακόψει οριστικά τον αγώνα. Για επιβολή και αποκατάσταση της τάξης επενέβησαν μέλη της Αστυνομίας και έγινε χρήση δακρυγόνων, ενώ τα επεισόδια συνεχίστηκαν και εκτός του γηπέδου, με ρίψεις πετρών, αντικειμένων και κροτίδων.

