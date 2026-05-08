Αποζημιώσεις προς κτηνοτρόφους για αφθώδη πυρετό – Πώς καθορίστηκαν τα χρηματικά ποσά

Οι αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους καθορίστηκαν μέσα από τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία και σε συνεργασία με την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων, αγελαδοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων, ανέφερε ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Γρηγορίου είπε ότι λήφθηκαν υπόψη στοιχεία της αγοράς, τιμολόγια και δεδομένα που αφορούν την αξία των ζώων, ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο αποζημιώσεων. «Με βάση τον μηχανισμό που προβλέπεται στο έκτακτο σχέδιο διαχείρισης αυτής της νόσου, προβλέπεται ότι οι κτηνοτρόφοι, για τους οποίους θανατώθηκαν τα ζώα, θα πρέπει να πάρουν μια δίκαιη αποζημίωση με βάση την αγοραία αξία των ζώων», ανέφερε.

Το πλαίσιο αποζημιώσεων

Ο κ. Γρηγορίου εξήγησε ότι έχουν καθοριστεί διαφορετικές κατηγορίες αποζημιώσεων, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγική φάση των ζώων.

Όπως ανέφερε, για τα αιγοπρόβατα το πλαίσιο κυμαίνεται από 47 μέχρι 420 ευρώ, ενώ για τα βοοειδή από 150 μέχρι 2.500 ευρώ. Διευκρίνισε ότι το ανώτατο ποσό αφορά αγελάδα «στη φάση της πιο υψηλής παραγωγικότητας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι πριν από τη θανάτωση των ζώων πραγματοποιούνταν έλεγχοι από τριμελή επιτροπή με συμμετοχή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Γεωργίας, ώστε να καταγράφονται τα χαρακτηριστικά κάθε ζώου, η ηλικία και η φυσική του κατάσταση.

«Με βάση αυτά τα δεδομένα θα γίνει και η αποζημίωση στον κτηνοτρόφο που έχουν θανατωθεί», είπε.

Σε ό,τι αφορά τους χοίρους, ανέφερε ότι δεν είχε πλήρη ενημέρωση για τα ποσά που συζητούνται.

Πληρωμές και προκαταβολές

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου, η καταβολή των αποζημιώσεων για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει εντός της επόμενης εβδομάδας, μετά και την έγκριση της σχετικής απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως είπε, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προετοιμασία των στοιχείων, σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επαληθεύσεις.

Ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής έχει καταβληθεί περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε πρώτη φάση αποζημιώσεων, που αφορά απώλεια και καταστροφή γάλακτος, καθώς και καταστροφή ζωοτροφών στις μονάδες όπου έγιναν θανατώσεις ζώων.

«Έχουν συμφωνήσει με αυτό το πλαίσιο»

Ερωτηθείς για τις αγροτικές οργανώσεις, ο Ανδρέας Γρηγορίου είπε ότι οι εισηγήσεις τους λήφθηκαν υπόψη και αξιολογήθηκαν.

«Στην τελευταία συνάντηση, στην παρουσία της κυρίας Υπουργού, ναι, έχουν συμφωνήσει με αυτό το πλαίσιο», ανέφερε.

Σε σχέση με τη «Φωνή των Κτηνοτρόφων», ο κ. Γρηγορίου είπε ότι δεν πρόκειται για αναγνωρισμένη αγροτική οργάνωση, αλλά για ομάδα ανθρώπων με τους οποίους, όπως ανέφερε, υπήρξε επικοινωνία αρκετές φορές.

«Τους έχω δει τις τελευταίες μέρες και είχα τηλεφωνική επικοινωνία με αυτούς», είπε, προσθέτοντας ότι τα αιτήματα που διατυπώθηκαν, όπως η διακοπή των θανατώσεων ή διαφοροποίηση των αποζημιώσεων, αφορούν «ένα αμιγώς κτηνιατρικό ζήτημα, επιστημονικό, επιδημιολογικό».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Υπουργείο θεωρεί πως οι χειρισμοί που γίνονται «ικανοποιούν τα αιτήματα και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση».

Αποζημιώσεις για επαναδραστηριοποίηση

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας ανέφερε ότι όσοι επαναδραστηριοποιηθούν θα λάβουν επιπλέον στήριξη για απώλεια εισοδήματος για διάστημα 12 μηνών.

Όπως εξήγησε, ο υπολογισμός θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, με βάση φορολογικές δηλώσεις, τον ζωικό πληθυσμό και την παράδοση γάλακτος της προηγούμενης χρονιάς.

«Θα πάρουν όλοι την αποζημίωση» για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου, ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν πιθανές παρανομίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και με βάση τη νομοθεσία.

Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη από ειδική επιστημονική επιτροπή για ειδικό σχέδιο ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.

Μείωση 10% στο αιγοπρόβειο γάλα

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις στην παραγωγή χαλουμιού ΠΟΠ, ο κ. Γρηγορίου είπε ότι καταγράφεται μείωση περίπου 10% στον πληθυσμό αιγοπροβάτων και στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει μείωση στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος, ενώ η μείωση στον πληθυσμό των βοοειδών είναι κάτω από 3%.

Σε σχέση με το χαλούμι ΠΟΠ, τόνισε ότι στόχος είναι η προστασία του προϊόντος και των εξαγωγών.

«Μόνο στην Κύπρο μπορεί να παράγεται προϊόν που να ονομάζεται χαλούμι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η αξία παραγωγής χαλουμιού ανέρχεται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ ημερησίως.

Όπως είπε, οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά και «δεν επηρεάστηκαν καθόλου από τον ιό».

«Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από τα μέτρα βιοασφάλειας»

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, ο Ανδρέας Γρηγορίου ανέφερε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

«Η επιτυχία θα εξαρτηθεί κατά πόσο εφαρμόζονται τα μέτρα βιοασφάλειας από όλους», είπε κλείνοντας.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Ανδρέα Γρηγορίου στο ραδιόφωνο του Πολίτη και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: