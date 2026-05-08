Τσουνάμι-γίγας στην Αλάσκα: Η απίστευτη αναπαράσταση - Μπορεί ένα τζετ σκι να ξεφύγει από το κύμα «τέρας»; [βίντεο]

Το δεύτερο ψηλότερο κύμα τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στην Αλάσκα και σάρωσε το απομακρυσμένο φιόρδ Tracy Arm.

Στις 10 Αυγούστου, στις 5:30 το πρωί, μια ολόκληρη πλαγιά βουνού στην είσοδο του υποχωρούντος παγετώνα South Sawyer αποκολλήθηκε, έπεσε στον ωκεανό και προκάλεσε ένα κύμα-τέρας. Στην κορύφωσή του, το κύμα έφτασε σε ύψος πάνω από 450 μέτρα στο απέναντι τοίχωμα του φιόρδ - ύψος μεγαλύτερο και από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι.

Στο πέρασμά του το τσουνάμι άφησε πίσω του τεράστιες καταστροφές, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα, καθώς δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί κοντά. Ωστόσο οι επιστήμονες έπιασαν δουλειά, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τι συμβαίνει όταν η κατάρρευση μιας πλαγιάς βουνού προκαλεί ένα μέγα-τσουνάμι χωρίς να υπάρχει κανείς εκεί για να το δει.

Η απίστευτη αναπαράσταση με το τσουνάμι και το τζετ σκι

Οι επιστήμονες, θέλοντας να επικοινωνήσουν το μέγεθος του κινδύνου στο κοινό, δημιούργησαν μια προσομοίωση σε περιβάλλον βιντεοπαιχνιδιού. Ο χρήστης βιώνει το γεγονός από την οπτική γωνία κάποιου που οδηγεί ένα τζετ σκι και προσπαθεί να ξεφύγει από έναν τοίχο νερού που υψώνεται πάνω του.

Ο ερευνητής του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια Patrick Lynett, ο οποίος επισκέφθηκε την τοποθεσία μήνες αργότερα, έμεινε έκπληκτος. «Το είδα στην πραγματικότητα και δυσκολεύομαι να το πιστέψω», είπε αναφερόμενος στο τσουνάμι και πρόσθεσε για την αναπαράσταση μέσω βιντεοπαιχνιδιού πως «στόχος μας δεν είναι η γραφιστική τέχνη», αλλά αν οι άνθρωποι το βιώσουν ψηφιακά, θα το θυμούνται ως κάτι κοντινό στο πραγματικό γεγονός. Είναι πολύ καλύτερο από το να το διαβάζεις».

Το βιντεοπαιχνίδι

Το βιντεοπαιχνίδι ξεκινάει με την τεράστια κατολίσθηση που σημειώθηκε, ακολουθεί η δημιουργία του κύματος και στη συνέχεια η... καταδίωξη του τζετ σκι.

