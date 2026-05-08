Έτοιμος κιμάς ή φρέσκος; Τι αλλάζει όταν κόβεται μπροστά μας

Ο έτοιμος κιμάς μπαίνει εύκολα στο καλάθι, αλλά δεν είναι ένα απλό προϊόν. Δείτε τι αλλάζει όταν κόβεται μπροστά σας και τι να προσέχετε.

Τον έτοιμο κιμά τον παίρνουμε συχνά χωρίς δεύτερη σκέψη. Μπαίνει στο καλάθι σχεδόν μηχανικά. Ωστόσο, ο κιμάς δεν είναι ένα απλό προϊόν ραφιού. Είναι από τα τρόφιμα που αλλάζουν πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουμε και εκεί κρύβεται όλη η διαφορά.

Σε πολλά κρεοπωλεία υπάρχει μια μικρή ταμπέλα: «ο κιμάς κόβεται παρουσία του πελάτη» και φυσικά δεν είναι διακόσμηση. Είναι μια πρακτική που λέει πολλά περισσότερα απ’ όσα φαίνονται.

Τι σημαίνει στην πράξη «κόβεται μπροστά μας»

Όταν ο κιμάς αλέθεται τη στιγμή της αγοράς, η διαδικασία είναι ορατή. Βλέπουμε ποιο κομμάτι κρέατος μπαίνει στη μηχανή και μπορούμε να ζητήσουμε το είδος που θέλουμε, σε αντίθεση με τον έτοιμο κιμά, όπου το αρχικό κομμάτι κρέατος δεν το έχουμε δει.

Γιατί ο κιμάς αλλοιώνεται πιο γρήγορα

Ένα ακέραιο κομμάτι κρέατος, εκτίθεται περισσότερο στο οξυγόνο, οξειδώνεται πιο γρήγορα και δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Με την άλεση, αυτή η επιφάνεια «σπάει» και διασπείρεται σε όλη τη μάζα. Έτσι, ο κιμάς από τη στιγμή που κόβεται, αρχίζει να «μετρά αντίστροφα» πολύ πιο γρήγορα από ένα κομμάτι κρέας.

Ξέρουμε τι τρώμε

Ο έτοιμος κιμάς μπορεί να προέρχεται από διαφορετικά κομμάτια κρέατος ή παρτίδες. Όταν η άλεση γίνεται την ώρα που τον παραγγέλνουμε, τότε μπορούμε να βλέπουμε, να επιλέγουμε και να αποφασίζουμε.

Τι ισχύει για τον κιμά σε σκαφάκι στα σούπερ μάρκετ

Στα σούπερ μάρκετ, ο κιμάς που διατίθεται σε σκαφάκια έχει κοπεί νωρίτερα και συσκευάζεται σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, ώστε να διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα χαμηλή ποιότητα. Σημαίνει όμως ότι η άλεση του δεν είναι «της στιγμής» και ότι ο καταναλωτής βασίζεται πλήρως στη σωστή τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας. Για τον λόγο αυτό, μεγαλύτερη σημασία έχει η ημερομηνία παραγωγής και η συνολική εικόνα του προϊόντος. Στην πράξη, αξίζει να προσέχουμε:

την ημερομηνία παραγωγής, όχι μόνο τη λήξη

αν υπάρχουν υγρά στη συσκευασία

τη θερμοκρασία στο ψυγείο του καταστήματος

Τι λένε οι κανόνες ασφάλειας τροφίμων

Η άλεση τη στιγμή της αγοράς δεν είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, ο κιμάς πρέπει να παρασκευάζεται από νωπό κρέας, να διατηρείται σε χαμηλές θερμοκρασίες και να καταναλώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Που καταλήγουμε;

Ο κιμάς σε σκαφάκι είναι ασφαλής όταν έχει διατηρηθεί σωστά. Ο κιμάς που κόβεται μπροστά μας προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για το πότε και πώς κόπηκε, και από ποιο κομμάτι κρέατος προήλθε, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερο έλεγχο του τι παίρνουμε στα χέρια μας.

