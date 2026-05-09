Καταζητούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Γύρω στις 03:30 σήμερα τα ξημερώματα, 37χρονος παρουσιάστηκε στον αερολιμένα Λάρνακας για να ταξιδέψει με προορισμό το εξωτερικό.

Κατά τον διαβατηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι εναντίον του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και υπεξαίρεσης μεγάλου χρηματικού ποσού, τα οποία διαπράχθηκαν κατά το έτος 2022, σε χώρα της Ευρώπης.

Ο 37χρονος αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.