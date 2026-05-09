Καταζητούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Στο Δικαστήριο 37χρονος που καταζητείται για κυβερνοεγκλήματα στην Ευρώπη

Γύρω στις 03:30 σήμερα τα ξημερώματα, 37χρονος παρουσιάστηκε στον αερολιμένα Λάρνακας για να ταξιδέψει με προορισμό το εξωτερικό.

Κατά τον διαβατηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι εναντίον του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και υπεξαίρεσης μεγάλου χρηματικού ποσού, τα οποία διαπράχθηκαν κατά το έτος 2022, σε χώρα της Ευρώπης.

Ο 37χρονος αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

