Το ακριβό πετρέλαιο απειλεί τις καλοκαιρινές διακοπές: Πιο ακριβά ταξίδια και λιγότερες επιλογές

«Κακά» είναι τα νέα για τους ταξιδιώτες του καλοκαιριού, οι οποίοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με ακριβότερα εισιτήρια και ακυρώσεις πτήσεων.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών είχαν αυξηθεί κατά 103% μέχρι τα τέλη Μαρτίου σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών.

Ενώ η Lufthansa έχει ήδη μειώσει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει 40.000 μετρικούς τόνους καυσίμων αεροσκαφών και να εξαλείψει τις μη κερδοφόρες πτήσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την EasyJet, οι πελάτες αφήνουν για «αργότερα» την κράτηση εισιτηρίων, με τις κρατήσεις να είναι χαμηλότερες για το υπόλοιπο του έτους σε σύγκριση με πέρυσι.

Η απειλή των ελλείψεων

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ είναι ο λόγος πίσω από την κρίση καυσίμων αεροσκαφών στην ΕΕ, με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, να προειδοποιεί ότι η ήπειρος απέχει εβδομάδες από το να ξεμείνει από εφοδιασμό.

Μάλιστα, η αγορά ανησυχεί ότι, εκτός εάν το Στενό του Ορμούζ ανοίξει ξανά σύντομα, θα μπορούσαν να υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένες περιοχές τους επόμενους μήνες.

Σημειώνεται πως tο 41% ​​των ευρωπαϊκών καυσίμων αεροπορίας διέρχεται από το στενό του Ορμούζ και οι αναλυτές της αγοράς Kpler έδειξαν ότι οι παγκόσμιες αποστολές καυσίμων αεριωθούμενων και κηροζίνης μειώθηκαν κάτω από 2,3 εκατομμύρια τόνους την περασμένη εβδομάδα. Στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, πριν από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το καύσιμο αεριωθούμενων διαπραγματευόταν στα 831 δολάρια ανά τόνο στην Ευρώπη. Στις αρχές Απριλίου, είχε φτάσει τα 1838 δολάρια - αύξηση άνω του 120%. Έκτοτε έχει υποχωρήσει, αλλά παραμένει σταθερά πάνω από τα 1500 δολάρια.

Οι επιπτώσεις στις καλοκαιρινές διακοπές

«Οι ταξιδιώτες αντιδρούν καθυστερώντας τις κρατήσεις και περιμένοντας διευκρινίσεις», αποκαλύπτει δημοσκόπηση της Globetrender, σύμφωνα με τον Guardian.

«Οι άνθρωποι εξακολουθούν να ταξιδεύουν, αλλά επιλέγουν μέρη που φαίνονται πιο εύκολα, ασφαλέστερα ή πιο προβλέψιμα», δήλωσε η Jenny Southan, ιδρύτρια της εταιρείας ταξιδίων.

Μάλιστα, οι άνθρωποι του χώρου συστήνουν στους ταξιδιώτες να επιλέγουν μεγαλύτερα αεροδρόμια, καθώς «οι μικρές διαδρομές θα είναι οι πρώτες που θα ακυρωθούν».

Σε αυτή την φάση, πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων.

Παράλληλα, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες - όπως η Air France KLM, η Air Canada και η SAS - έχουν ήδη ανταποκριθεί μειώνοντας τα καλοκαιρινά τους δρομολόγια.

Υπενθυμίζεται πως ο γερμανικός όμιλος Lufthansa δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα ακυρώσει 20.000 πτήσεις από τώρα έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια

Μια πτήση από το Λονδίνο στη Μελβούρνη τον Ιούνιο κοστίζει τώρα 76% περισσότερο από ό,τι πέρυσι, για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Teneo.

Ο αμερικανικός αερομεταφορέας United Airlines ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για το να διασφαλίσει ότι οι επιβάτες θα επωμιστούν το κύριο βάρος του υψηλότερου κόστους καυσίμων, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του, Scott Kirby, να λέει στους επενδυτές τον περασμένο μήνα ότι η εταιρεία θα κάνει «ό,τι χρειαστεί για να ανακτήσει το 100% της αύξησης στις τιμές των καυσίμων για αεροπλάνα το συντομότερο δυνατό».

Ενώ η IAG, η οποία κατέχει την British Airways καθώς και τις Iberia, Aer Lingus, Vueling και Level, έχει επίσης προειδοποιήσει ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα.

cnn.gr