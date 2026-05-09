Στεγαστική πολιτική: Από την κρίση στην ευκαιρία για μια δίκαιη κοινωνία

Η πρόσβαση σε αξιοπρεπή και προσιτή κατοικία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής. Στην Κύπρο του σήμερα, όμως, η πραγματικότητα για χιλιάδες πολίτες —και ιδιαίτερα για τους νέους και τα νέα ζευγάρια— είναι διαφορετική. Η συνεχής αύξηση των τιμών των ακινήτων, η εκτίναξη των ενοικίων και η δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό δημιουργούν ένα περιβάλλον που αποκλείει όλο και περισσότερους από την ιδιοκατοίκηση.

Το στεγαστικό πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό. Είναι δομικό. Και ως τέτοιο απαιτεί μια ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ρεαλιστική πολιτική παρέμβαση.

Η ανάγκη για συντονισμό και στρατηγική

Ένα από τα βασικά προβλήματα της υφιστάμενης πολιτικής είναι ο κατακερματισμός των σχεδίων και των αρμοδιοτήτων. Η δημιουργία ενός Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής αποτελεί κρίσιμο βήμα προς τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότητα. Ένας τέτοιος φορέας μπορεί να συγκεντρώσει όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά σχέδια, να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να λειτουργήσει με σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού και υλοποίησης.

Παράλληλα, η ορθολογική αξιοποίηση της κρατικής και χαλίτικης γης μπορεί να αποτελέσει μοχλό αύξησης της προσφοράς κατοικιών, συμβάλλοντας στη σταδιακή εξομάλυνση των τιμών.

Ιδιοκατοίκηση: Επαναφέροντας την προοπτική

Για δεκαετίες, η ιδιοκατοίκηση αποτελούσε βασικό στόχο για τις κυπριακές οικογένειες. Σήμερα, αυτός ο στόχος απομακρύνεται. Η αδυναμία κάλυψης της προκαταβολής και οι αυστηροί όροι δανεισμού λειτουργούν αποτρεπτικά.

Η επαναφορά του σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης» κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες. Ωστόσο, απαιτείται διεύρυνση των κριτηρίων και διασφάλιση της συνέχειας του προγράμματος, ώστε να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο.

Ταυτόχρονα, η εισαγωγή ενός μοντέλου κρατικής συνεισφοράς στην προκαταβολή —μέσω συνιδιοκτησίας— μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται το αρχικό οικονομικό βάρος για τον πολίτη, ενώ το κράτος συμμετέχει δυναμικά στη δημιουργία νέων ιδιοκτητών.

Προσιτό ενοίκιο: Από τον ορισμό στην πραγματικότητα

Η έννοια του «προσιτού ενοικίου» χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Η σύνδεσή του με ένα ποσοστό της αγοραίας τιμής δεν αντανακλά τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών.

Αντίθετα, απαιτείται ένας πιο ρεαλιστικός μηχανισμός, που να λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα, το κόστος ζωής και τις ιδιαιτερότητες κάθε επαρχίας. Παράλληλα, η στοχευμένη επιδότηση ενοικίου για νέα ζευγάρια μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση σε μια κρίσιμη φάση της ζωής τους.

Αύξηση προσφοράς: Το κλειδί της ισορροπίας

Καμία στεγαστική πολιτική δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Η ενεργότερη αξιοποίηση του Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, σε συνδυασμό με πολεοδομικά κίνητρα και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να οδηγήσει σε μαζική ανάπτυξη προσιτών οικιστικών μονάδων.

Η επέκταση του συντελεστή δόμησης, υπό την προϋπόθεση ότι το επιπρόσθετο δομήσιμο εμβαδόν θα κατευθύνεται σε προσιτή στέγη, αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο ενίσχυσης της αγοράς προς όφελος της κοινωνίας.

Κοινότητες και περιφέρεια: Μια χαμένη ευκαιρία που πρέπει να ανακτηθεί

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να περιορίζεται στα αστικά κέντρα. Η απελευθέρωση της δυνατότητας αξιοποίησης αγροτικής γης, η εγγραφή δρόμων και η παροχή κινήτρων για οικοδόμηση σε κοινότητες μπορούν να αναζωογονήσουν την ύπαιθρο και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τους νέους.

Μια πολιτική με κοινωνικό πρόσημο

Το στεγαστικό ζήτημα συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Η στήριξη των εκτοπισθέντων, των ευάλωτων ομάδων και των φοιτητών δεν αποτελεί απλώς κοινωνική ευαισθησία, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για μια ισορροπημένη ανάπτυξη.

Η στεγαστική πολιτική δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Απαιτεί όραμα, συντονισμό και συνέπεια. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και πολιτική βούληση, η κρίση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία.

Γιατί, τελικά, η στέγη δεν είναι απλώς ένα ακίνητο. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η ζωή, η οικογένεια και το μέλλον της κοινωνίας.