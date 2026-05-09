ΔΗΣΥ: Ευρώπη και ισχυρή Κύπρος η σημερινή θεματική της καμπάνιας αντίστροφης μέτρησης

Συνεχίζει για πέμπτη ημέρα την προεκλογική καμπάνια της αντίστροφης μέτρησης ο Δημοκρατικός Συναγερμός, επιλέγοντας να αναδείξει σήμερα, 9 Μαΐου, που είναι και η Ημέρα της Ευρώπης, ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και τον ρόλο της χώρας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Σήμερα, η Πινδάρου δίνει έμφαση στη θεσμική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη σημασία των ευρωπαϊκών συμμαχιών για την ασφάλεια, την οικονομία και τη διεθνή θέση της χώρας.



Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης αποτελεί η θέση ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας συνιστά στρατηγική επιλογή για την Κύπρο, με τον ΔΗΣΥ να συνδέει την παρουσία της χώρας στον ευρωπαϊκό πυρήνα με την ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της δυνατότητας προάσπισης των εθνικών συμφερόντων.



Παράλληλα, προβάλλονται ζητήματα όπως η ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν, η συμμετοχή στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη στήριξη της ανάπτυξης, της στέγασης και της μεσαίας τάξης.



Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας καμπάνιας ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανέδειξε τις προηγούμενες ημέρες ζητήματα: 1) άμυνας και διεθνών συμμαχιών, 2) σταθερότητας της οικονομίας, 3) υγείας και ΓεΣΥ, καθώς και 4) συντάξεων και τρίτης ηλικίας.



Μέσα από τη σημερινή θεματική, η Πινδάρου επιχειρεί να επαναφέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση γύρω από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και τον ρόλο της Κύπρου στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιχειρεί να αναδείξει τη διαφοροποίησή του έναντι πολιτικών προσεγγίσεων που κινούνται μεταξύ ευρωσκεπτικισμού, απομονωτισμού και γενικών καταγγελιών χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική.



Η συγκεκριμένη καμπάνια συνοδεύεται από εκτενείς παρεμβάσεις με στοιχεία, απολογισμό έργου και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του Δημοκρατικού Συναγερμού.



Η καμπάνια αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με νέες θεματικές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής αντίστροφης μέτρησης μέχρι τις εκλογές.