Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός: Ο άνθρωπος στο επίκεντρο (πίνακας)

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Συμπλήρωσε 75 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην κυπριακή κοινωνία, παραμένοντας σταθερά δίπλα σε ανθρώπους και κοινότητες που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές προκλήσεις, συχνά μη ορατές. Πίσω, βεβαίως, από τους αριθμούς βρίσκονται ιστορίες ανθρώπων που στηρίχθηκαν σε δύσκολες στιγμές, οικογένειες που ένιωσαν ξανά ασφάλεια και παιδιά που βρήκαν χώρο να αναπτυχθούν μέσα από τον εθελοντισμό και την κοινωνική συμμετοχή.

Το έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από την κοινωνική πρόνοια έως την εκπαίδευση και την ψυχοκοινωνική στήριξη, με βασικό πυλώνα τους εθελοντές. Το 2025, χίλιοι ενεργοί εθελοντές αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη των δράσεων, μετατρέποντας την αλληλεγγύη σε πράξη και καλύπτοντας καθημερινές αλλά και έκτακτες ανάγκες.

8.999 ζεστά γεύματα

Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο στοχεύει στη στήριξη ευάλωτων ομάδων και στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, προσφέρθηκαν 8.999 ζεστά γεύματα μέσω του προγράμματος «Μοιράζομαι», ενώ 5.000 πακέτα και κουπόνια αγάπης διανεμήθηκαν σε οικογένειες κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 1.658 διαδρομές μεταφοράς ατόμων με κινητικές δυσκολίες, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ζωής, ενώ 806 άτομα εξοπλίστηκαν με τροχοκαθίσματα και άλλα βοηθήματα κίνησης.

Υλική βοήθεια σε 791 άτομα

Συνολικά, 902 άτομα έλαβαν άμεση υποστήριξη μέσω δράσεων κοινωνικής πρόνοιας. Σημαντικό αποτύπωμα κατέγραψε και η υπηρεσία μεταναστευτικών θεμάτων, προσφέροντας πρακτική στήριξη, καθοδήγηση και παραπομπές σε άτομα που βρίσκονται αντιμέτωπα με σύνθετες ανάγκες. Το 2025, 791 άτομα έλαβαν υλική βοήθεια, ενώ καλύφθηκαν 2.849 φαρμακευτικές συνταγές και άλλα ιατρικά κόστη στα κέντρα μεταναστών. Παράλληλα, 225 άτομα ενημερώθηκαν σχετικά με διαθέσιμες υπηρεσίες, διαδικασίες και δικαιώματα, 44 άτομα παραπέμφθηκαν σε εξωτερικούς συνεργάτες για νομική αρωγή και 49 άτομα παραπέμφθηκαν εσωτερικά για εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Ασφάλεια σε περιόδους κρίσης

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η συμβολή της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων, η οποία ενεργοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, φυσικών καταστροφών και κοινωνικών κρίσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν οι πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό το καλοκαίρι του 2025 - από τη βοήθεια σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και τη ψυχοκοινωνική στήριξη, μέχρι τη δημιουργία «safe spaces» για παιδιά, την εξεύρεση καταλυμάτων, τη διάθεση γεννητριών κ.ά. Κατά τη διάρκεια του έτους, περίπου 3.000 άτομα έλαβαν στήριξη μέσω δράσεων άμεσης ανταπόκρισης και έγκαιρης αποκατάστασης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του οργανισμού ως σταθερού πυλώνα ασφάλειας σε περιόδους αβεβαιότητας.

Ψυχολογική στήριξη

Η ανθρωπιστική στήριξη δεν περιορίζεται στην κάλυψη υλικών αναγκών. Οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας ατόμων και κοινοτήτων, προσφέροντας υποστήριξη σε ανθρώπους που βιώνουν στρες, απώλεια ή κοινωνική απομόνωση. Το 2025, 1.050 άτομα επωφελήθηκαν από τις σχετικές υπηρεσίες, ενώ 400 άτομα έλαβαν ψυχολογικές πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 400 ατομικές συνεδρίες και κοινοτικές δράσεις που αφορούσαν 250 άτομα, ενισχύοντας το αίσθημα συνοχής και αλληλοϋποστήριξης.

Σημαντικό μέρος του έργου αποτελεί και η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας ικανής να ανταποκρίνεται σε επείγουσες καταστάσεις. Κατά το 2025 πραγματοποιήθηκαν 98 εκπαιδεύσεις, μέσω των οποίων 853 άτομα απέκτησαν βασικές δεξιότητες πρώτων βοηθειών.

Βιωματικά εργαστήρια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη νέα γενιά μέσα από τα προγράμματα του τμήματος νέων. Μέσα από βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, 2.500 μαθητές και μαθήτριες γνώρισαν τις αξίες του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, ενώ η θερινή κατασκήνωση φιλοξένησε 50 νέους. Το πρόγραμμα «Παιδιά του Σαββάτου» έφερε κοντά 40 παιδιά μέσα από 14 συναντήσεις, δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικοποίησης.

Παράλληλα, η υπηρεσία Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών συνέβαλε στην επανασύνδεση οικογενειών που είχαν χάσει την επαφή μεταξύ τους λόγω μετακινήσεων ή κρίσεων, διαχειριζόμενη δέκα σχετικές υποθέσεις κατά το 2025.

Θεραπευτικό κέντρο

Ξεχωριστή θέση στο έργο του οργανισμού κατέχει το θεραπευτικό κέντρο «Στέλλα Σουλιώτη», το οποίο προσφέρει εξειδικευμένες θεραπείες με στόχο την ολιστική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των παιδιών. Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν 2.522 εργοθεραπείες, 1.645 λογοθεραπείες, 1.023 φυσιοθεραπείες, 570 υδροθεραπείες, 94 μουσικοθεραπείες και 72 συνεδρίες ιπποθεραπείας, καθώς και 269 συνεδρίες ψυχικής ευεξίας για παιδιά και γονείς.

Το αποτύπωμα του 2025 επιβεβαιώνει ότι ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός αποτελεί ένα ζωντανό δίκτυο αλληλεγγύης που ενώνει ανθρώπους, ανάγκες και λύσεις, αποδεικνύοντας ότι η συλλογικά οργανωμένη ανθρωπιά και μέριμνα μπορεί να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στην κοινωνία.

Παγκύπριος έρανος 2026

Το εύρος και η συνέπεια αυτού του έργου αναδεικνύουν τη σημασία της διαρκούς στήριξης από την κοινωνία. Ο ετήσιος παγκύπριος έρανος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες που καθιστούν εφικτή τη συνέχιση αυτών των δράσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να λάβουν βοήθεια.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, στις 8 Μαΐου ξεκίνησε ο παγκύπριος έρανος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Τα έσοδα από τον έρανο, ο οποίος θα διαρκέσει έως τις 20 Μαΐου, διατίθενται για τη στήριξη των προγραμμάτων και των δράσεων του οργανισμού.

Όλοι μπορούμε να συμβάλουμε σε αυτή την προσπάθεια και να σταθούμε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται. Κάθε προσφορά μετρά και κάθε συμμετοχή αποτελεί ένα βήμα προς μία πιο ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία.

Μπορείτε να ενισχύσετε το έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού με τους εξής τρόπους:

Με τραπεζική κατάθεση στον λογαριασμό του ΚΕΣ.

Διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας: www.redcross.org.cy/el/donate.

Με αποστολή SMS (περισσότερες πληροφορίες στον πιο πάνω σύνδεσμο).

Με φυσική εισφορά σε κουτιά εράνου και εκδηλώσεις του ΚΕΣ.

Αλληλεγγύη

Πίσω από κάθε αριθμό, κάθε δράση και κάθε παρέμβαση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού βρίσκεται ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που χρειάστηκε στήριξη, ελπίδα και αξιοπρέπεια, αλλά και ένας άνθρωπος που επέλεξε να προσφέρει χρόνο, δύναμη και ανθρωπιά στον συνάνθρωπό του.

Σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια αξία, αλλά πράξη καθημερινής ευθύνης και συλλογικής προσφοράς. Με οδηγό τις ανθρωπιστικές αρχές και με τη δύναμη των εθελοντών, των συνεργατών και της κοινωνίας, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται περισσότερο.